На Кубок мира по гребле в Барнауле запустят бесплатные автобусы

Чтобы попасть на Второй этап Кубка мира по гребле, который пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая, зрителям необходимо приобрести билеты заранее. Также для гостей соревнований организуют бесплатные автобусы, сообщает правительство Алтайского края.

«От речного вокзала до места проведения соревнований и обратно будут курсировать бесплатные автобусы (по предъявлению билета на Кубок мира) с 7:30 до 20:00. Всего запланировано по 68 рейсов ежедневно», — уточнили в правительстве.

Еще один вариант добраться до места соревнований общественным транспортом — электричка от барнаульского вокзала.

Купить билеты заранее можно на сайте Kassy.ru, а также в офлайн-кассах в «Ленте» на Власихинской, торговых центрах «Европа», «Пионер», «БУМ» и «Весна». Количество билетов на каждый день ограничено. Кроме того, в дни Кубка мира приобрести билеты можно будет на речном вокзале. Стоимость билетов — от 100 до 200 рублей. Детям до 7 лет — бесплатно.

444 спортсмена из 57 стран мира приедут на Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Первые три участника уже прибыли, сообщил 11 мая министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.