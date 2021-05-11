12 мая
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Спорт

На Кубок мира по гребле в Барнауле запустят бесплатные автобусы

Чтобы попасть на Второй этап Кубка мира по гребле, который пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая, зрителям необходимо приобрести билеты заранее. Также для гостей соревнований организуют бесплатные автобусы, сообщает правительство Алтайского края.

Зрители "Кубка Чемпионов" по гребле
Зрители "Кубка Чемпионов" по гребле
Анна Зайкова

«От речного вокзала до места проведения соревнований и обратно будут курсировать бесплатные автобусы (по предъявлению билета на Кубок мира) с 7:30 до 20:00. Всего запланировано по 68 рейсов ежедневно», — уточнили в правительстве.

Еще один вариант добраться до места соревнований общественным транспортом — электричка от барнаульского вокзала.

Купить билеты заранее можно на сайте Kassy.ru, а также в офлайн-кассах в «Ленте» на Власихинской, торговых центрах «Европа», «Пионер», «БУМ» и «Весна». Количество билетов на каждый день ограничено. Кроме того, в дни Кубка мира приобрести билеты можно будет на речном вокзале. Стоимость билетов — от 100 до 200 рублей. Детям до 7 лет — бесплатно.

444 спортсмена из 57 стран мира приедут на Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Первые три участника уже прибыли, сообщил 11 мая министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

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