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Спорт

Первый пошел. В Барнаул начали съезжаться участники этапа Кубка мира по гребле

444 спортсмена из 57 стран мира приедут на II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который 20 мая стартует в Барнауле. Первые три участника уже прибыли. Об этом 11 мая сообщил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

На барнаульском гребном канале стартовал международный "Кубок Чемпионов"
На барнаульском гребном канале стартовал международный "Кубок Чемпионов"
Дмитрий Лямзин

Гребцы прилетели в Барнаул из Эквадора. Они уже заселились в гостиницу и готовы приступить к тренировкам.

17 мая в краевую столицу прибудут два чартерных рейса из Венгрии с остальными спортсменами, которые участвовали в первом этапе Кубка мира. 20 мая на барнаульском канале уже начнутся соревнования.

В этот день олимпийские лицензии будут разыграны среди мужчин и женщин на байдарках-одиночках и каноэ на дистанциях 200, 500 и 1000 метров. Следующие три дня будут проходить соревнования уже в рамках Кубка мира.

По словам Алексея Перфильева, инфраструктура на гребном канале к приему гостей готова, лодки закуплены. С трансляцией, несмотря на разбирательство ФАС, проблем не должно возникнуть, считает министр спорта.

Комментировать происходящее будет Дмитрий Губерниев.

Прогнозируется, что за четыре дня зрелищные спортивное состязание посетят порядка 20 тыс. человек. Еще около 50 тыс. зрителей будут наблюдать за стартами гребцов в интернете.

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