На курорте Сбера «Манжерок» впервые прошли всероссийские соревнования по горным лыжам «Надежды России»

Организаторы уверены, что проведение на курорте соревнований «Надежды России» станет доброй традицией. По оценкам специалистов, трассы «Манжерока» полностью соответствуют международным стандартам по перепаду высот, ширине и другим параметрам. Организация на курорте значимых для всей страны спортивных состязаний помогает развивать горнолыжный спорт в России.
Этой зимой курорт принимает уже не первые соревнования федерального уровня. Ранее здесь проводились этап Кубка России по горнолыжному спорту и Кубок курорта «Манжерок». Всего на курорте разыграли 16 комплектов наград.
В «Манжероке» для спортсменов подготовлены 30 км качественных трасс, три канатные дороги и современная система оснежения, что позволяет проводить соревнования самого высокого уровня. Высокое качество горнолыжной инфраструктуры курорта отмечают как организаторы, так и участники соревнований.
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