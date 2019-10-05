На международном хоккейном турнире в Барнауле начинаются решающие матчи

5 и 6 октября в Барнауле пройдут полуфиналы и финал международного студенческого хоккейного турнира Student Hockey Challenge-2019. Барнаульская команда «Динамо-Алтай-Студент» продолжает защиту своего титула чемпиона и в поединке за выход в финал сыграет с челябинским «Политехником». Матч начнется в 18:30 на «Титов-Арене».

Днем (в 14:30) там же на «Титов-Арене» в первом полуфинале сыграют команда из Чехии UK PRAHA и команда Нижегородского государственного университета. Гости из Словакии и США поведут борьбу за 5−8 места с хоккеистами из Татарстана и Тамбова.

Барнаульская команда, возглавляемая тренером Александром Усачевым, на групповой стадии выиграла все три поединка. Сначала студенты-динамовцы с трудом обыграли команду из США (3:2), затем уверенно переиграли казанских хоккеистов (5:1), а в третьем — самом тяжелом матче — в овертайме была добыта победа над чехами (3:2).

Александр Усачев , «Динамо-Алтай» vk.com/arena_dinamo

Александр Усачев,

главный тренер «Динамо-Алтай-студент»:

В полуфинале играем с сильной командой из Нижнего Новгорода. Настраивать ребят на борьбу не надо. Они горят желанием при переполненных трибунах победить. Главное сыграть качественно и дисциплинированно. Если будем допускать грубые ошибки, соперник нас накажет. Поддержка болельщиков для нас очень важна. Спасибо им огромное. Они нам помогли победить в играх с американцами и чехами. Это был ключевой фактор.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

Игры хоккейного турнира проходят в основном при полных трибунах. Рекорд посещаемости отметили на матче открытия, где барнаульцы играли с американцами. По официальным данным этот матч посетили 4600 зрителей, но в реальности их было гораздо больше — около 6 тыс. болельщиков. На полуфинальные и финальные матчи билетов почти не осталось.