На центральном стадионе Барнаула появится то, чего так долго ждали

На центральном стадионе "Динамо" в Барнауле приступили к масштабной реконструкции системы освещения, которая уже давно устарела. Из-за этой проблемы команда мастеров несколько лет вынуждена проводить игры только в дневное время, что часто не нравится местным болельщикам.

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба "Динамо-Барнаул", подрядчик уже приступил к ремонтным работам. Новое освещение будет соответствовать стандартам Российского футбольного союза.

Предположительный срок проведения реконструкции составляет два месяца. Это значит, что изменения будут заметны только в следующем сезоне.

Финансирование нового освещения на стадионе взяли на себя краевой совет спортивного общества "Динамо", в пользовании которого находится объект, и мэрия Барнаула. Сумма вложений пока не называется.

Барнаульский стадион "Динамо". Анна Зайкова

В футбольном клубе обещают, что в будущем году домашние матчи будут проходить по будням в удобное для болельщиков вечернее время.

Как преображается стадион

Ремонтные работы на стадионе "Динамо" в Барнауле начались еще в 2019 году. Первым делом привели в порядок входную группу - ее обустроили по проекту 50-60 годов прошлого века.

Затем на стадионе появились новые беговые дорожки, которые уложили по проекту "Спорт - норма жизни". Тогда же на "Динамо" появилась зона кросс-фита с тренажерами и отдельная мини-футбольная поляна.

Сколько существует стадион

Стадион на улице Никитина появился в 1927 году на месте спортплощадки для работников торговли, построенной несколькими годами ранее.

В том же году при «Динамо» сооружен стрелковый тир, а в 1932 году — спортзал. В 1940—1941 годах стадион был реконструирован: построены трибуны для зрителей, новое футбольное поле.

В 1960-х годах осуществлена еще одна реконструкция: у поля появилось дренажное покрытие, раздевалки, душевые, судейские комнаты, установлено искусственное освещение.

Сегодня стадион является местом проведения календарных встреч футбольного клуба "Динамо-Барнаул" в чемпионате России по футболу.