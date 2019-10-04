«Наконец-то никто не будет мешать»: Шубенков рассказал о серебряном выступлении на чемпионате мира

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал «Вестям. Алтай» о выступлении на чемпионате мира в Дохе, где завоевал серебро. По словам спортсмена, он заранее знал, что побежит по крайней дорожке, и что ему «наконец-то никто не будет мешать».

Шубенков рассказал, что полуфинал получился для него более нервным и тяжелым, чем финал.

«…Думал: сейчас, как на тренировке, всё сделаю — беги, свои секунды показывай, которые я уже показывал, и будет всё хорошо. Ну и получилось», — сказал Шубенков.

В решающем забеге спортсмен уступил пять сотых секунды лишь американцу. Это уже четвертая медаль Сергея Шубенкова на чемпионатах мира по легкой атлетике. В его активе одно золота, 2 серебра и одна бронзовая награда. Барнаульский атлет давно считается лидером сборной России и одним из самых стабильных спринтеров в мире.

К сожалению, ранее стало известно, что алтайские легкоатлеты Сергей Шубенков и Полина Миллер выступят на чемпионате мира в Катаре под нейтральным флагом. 23 сентября Международная федерация легкой атлетики на конгрессе в Дохе в 12-й раз продлила отстранение российской федерации из-за обнаруженных пяьт лет назад проблем с допингом.