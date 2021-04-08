Налоговый вычет на фитнес. Где нужно заниматься и как возместить затраты

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон , предоставляющий гражданам, которые занимаются физкультурой и оздоровительным фитнесом, налоговые вычеты. Но в нем есть нюансы, в которых разобрался altapress.ru.

Что это за закон

Федеральный закон от 5 апреля 2021 года № 88-ФЗ.

По какому налогу предоставляются льготы

По НДФЛ.

На каких условиях возмещаются затраты

Вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов. Однако он не должен превышать 120 тыс. рублей за год в совокупности с другими социальными вычетами, установленными Налоговым Кодексом РФ. Гражданин может учесть и расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные его детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет.

Получить вычет можно, если на дату фактически произведенных налогоплательщиком расходов физкультурно-спортивная организация (индивидуальный предприниматель) включена в соответствующий ежегодный перечень. Первый перечень будет сформирован Минспортом России не позднее 1 декабря 2021 года.

Как получить вычет

Заявить вычет можно, подав в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ по итогам года, в котором были понесены расходы на фитнес. Также гражданин может получить его у своего работодателя в течение соответствующего года.

Для подтверждения права на вычет необходимо предоставить документы, подтверждающие расходы: копию договора на предоставление физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек.