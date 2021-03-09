Поджарые красавцы. В Барнауле пройдет чемпионат по бодибилдингу

14 марта в Барнауле пройдет открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу.

Участие в нем примут 70 спортсменов, среди которых есть многократные призеры чемпионатов мира, России и Европы.

В этом году в чемпионат включены новые номинации — смешанные пары, «новички» фитнес-бикини, «новички» пляжного бодибилдинга.

«Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу — это грандиозное и будоражащее кровь и взгляд соревнование, сильные и красивые соперники, интрига до последних секунд, и просто незабываемое действие, которое стоит увидеть вживую», — сообщают организаторы.

Главным судьей будет президент Федерации бодибилдинга Алтайского края и основатель сети фитнес-клубов Hardcore Gym Денис Капустин. Общий призовой фонд составляет 125 тыс. рублей.

Чемпионат пройдет в концертном зале «Сибирь». Начало в 16:00.