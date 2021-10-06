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Спорт

Народный артист Чечни объяснил, почему телеведущий Соловьев отказался выйти с ним на бой

Телеведущий Владимир Соловьев испугался принять вызов от Никиты Джигурды, уверен эпатажный артист, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Mash.

Никита Джигурда
Никита Джигурда
vk.com/dzhigurda12

Джигурда рассказал, что пропагандист отказался драться — «с предложенной темы спрыгнул». Артист назвал причину, по которой вызвал тележурналиста на бой.

По его словам, «одно дело — оскорблять людей на расстоянии и тех, кто не может тебе ответить».

«Но лично в мой адрес прозвучали оскорбления, которые я как народный артист Чеченской республики пропустить не мог», — пояснил Джигурда.

В результате шоумен подрался по правилам бокса с депутатом Госдумы Виталием Милоновым, пишет «Росбалт». Джигурда похвалил парламентария за храброе противостояние ему.

«Я сразу сказал, что удивлен смелости Виталия Милонова, несмотря на то, что он моложе и тяжелее. Но все понятно — он депутат, а я воин света, язычник», — отметил артист.

По его выражению, задача в бою была только одна — «чтобы ненароком не убить депутата Государственной думы». В 2018 году Джигурда и депутаты Госдумы поддержали инициативу закрыть «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

Причина несостоявшегося поединка

Джигурда вызвал Соловьева на поединок за то, что тот обрушился с критикой на народную артистку России Лию Ахеджакову. По мнению шоумена, можно не соглашаться с позицией Ахеджаковой, но нужно уважать «гениальную актрису».

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