12 февраля
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Спорт

Навострили лыжи. Маленькое село на Алтае посетят сразу два олимпийских чемпиона

Село Залесово 19 февраля будет принимать больших гостей. Сюда приедут сразу два олимпийских чемпиона по лыжным гонкам - Александр Легков и Юлия Ступак. Они проведут мастер-класс для воспитанников местной спортивной школы и ребят из соседних районов, а также расскажут о своем пути в большом спорте.

Лыжня в Залесово.
Лыжня в Залесово.
Дмитрий Лямзин

Юлия Ступак и Александр Легков на Алтай уже приезжали. Так, Юлия была в составе делегации спортсменов, которые посетили Телецкое озеро в 2022 году. Но вот Залесово таких гостей будет принимать впервые.

Олимпийские чемпионы приезжают 19 февраля. В течение дня они проведут открытую тренировку, ответят на вопросы, поучаствуют в автограф-сессии.

Спортсмены приедут в Залесово по приглашению группы компаний "АлтайАгроСнаб", развивающей сельскохозяйственный бизнес в этом округе, и местной администрации.

Беговые лыжи.
Беговые лыжи.
Дмитрий Лямзин

Что уже сделано

С 2022 года в Залесово начали постепенно возрождать лыжный спорт. По программе поддержки местных инициатив на лыжне установили 50 опор и светодиодные лампы, провели освещение на одном километре трассы.

Для этого из краевого бюджета было выделено 1,3 млн рублей. Часть средств для реализации проекта внесла компания. Частный инвестор также приобрел в Новосибирске ратрак PistenBully 100, который теперь обслуживает сельскую лыжню.

Рельеф у залесовской трассы разнообразный — есть плоский круг на 500 метров для тренировки новичков, есть участки с горками для более опытных. В 2023 году лыжню удлинили до 10 км.

Лыжня в Залесово.
Лыжня в Залесово.
Дмитрий Лямзин

В 2022 году в местной спортивной школе появился тренер по лыжным гонкам. Сейчас этим видом спорта здесь занимаются более 30 детей.

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