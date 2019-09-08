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Спорт

«Не бой, а обнимашки»: кто победил в бое Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье

Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в лёгком весе, одержал 28-ю победу подряд и второй раз защитил титул чемпиона мира, пишет bookmaker-ratings.ru. Он победил Дастина Порье в главном бою турнира UFC 242 в Абу-Даби.

Бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье
Бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье
скрин с видео

Хабиб Нурмагомедов одержал победу удушающим приёмом в третьем раунде, пишет championat.com. «Не бой, а обнимашки», — прокомментировали поединок пользователи в соцсетях.

Перед боем Хабиб Нурмагомедов заявил, что «искалечит этого парня» в видео-блоге Anatomy of a Fighter. Перед турниром между спортсменами начался традиционный словесный «баттл». Первым в словесную «перепалку» вступил американец, пообещавший доставить россиянину много боли и страданий.

Ответ Хабиба не заставил себя долго ждать. «Меньше месяца осталось. Я более чем готов. Вес хороший, форма хорошая. Без травм. 7 сентября я искалечу этого парня», — пообещал Нурмагомедов.

Ранее, в октябре 2018 года на турнире UFC 229 главным событием стала встреча Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Бой был очень жестким. Хабиб пообещал закончить встречу досрочно. Это и случилось в 4 раунде, россиянин провел удушающий прием, ирландец сдался. В конце поединка началась массовая драка.

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