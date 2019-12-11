«Никакого нейтрального флага»: главный биатлонист России рассказал на Алтае о санкциях WADA

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев во время своего пребывания на Алтае 6 и 7 декабря высказался относительно жестких санкций WADA. По его мнению, российским спортсменам не нужно соглашаться на выступления под нейтральным флагом.

Владимир Драчев,

президент Союза биатлонистов России:

Никакого нейтрального флага. Я категорически против. Мы должны выступать под флагом России, петь гимн на пьедестале почета и выходить на дистанцию в своей спортивной экипировке. Не надо соглашаться на что-то другое — это мое личное мнение.

При этом, по словам Драчева, окончательное решение остается за Международным олимпийским комитетом, которому предстоит сделать непростой выбор. Президент РСБ утверждает, что МОК против полного отстранения России от главных Игр четырехлетия.

Владимир Драчев,

президент Союза биатлонистов России:

Я заметил, и это подтверждают спортсмены, которые сейчас выступают на этапе Кубка мира в Швеции, что спортивное сообщество развернулось к нам лицом и поддерживает команду России. Оно против отстранения российского биатлона. Должна быть нормальная конкуренция, и какие-то моменты прошлого не должны влиять на нынешнюю молодежь, которая достойно выступает на мировой арене.

Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года. Антон Федотов ( altairegion22.ru)

Что решило WADA?

9 декабря исполком WADA единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) WADA по российскому вопросу. Было решено отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года.

На ближайшие Игры и чемпионаты мира по разным видам спорта смогут поехать только «чистые» атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна.

Эксклюзивное интервью с Владимиром Драчевым читайте на altapress.ru в ближайшие дни.