Норвежский врач рассказал, сколько лыжников в сборной принимают препараты от астмы

Врач рассказал о количестве спортсменов в сборной Норвегии по лыжным гонкам, которые страдают астмой и принимают лекарства от этого заболевания.

По словам Уве Ферангена, в сборной от 50 до 70% спортсменов имеют диагноз астма и принимают лекарства. Это число практически не меняется уже несколько лет, пишет VG.

С проблемой астмы сталкиваются ведущие спортсмены, которые очень усердно тренируются и со временем сильно напрягают свою дыхательную систему. По словам врача, это несколько иной тип заболевания, чем проблема раздражения дыхательных путей, указывает Газета.Ru.

В 2018 году скандальный немецкий журналист проведет расследование о спортсменах-астматиках из Норвегии. Он подверг критике текущую антидопинговую систему, позволяющую лыжникам и биатлонистам из Норвегии пользоваться препаратами от астмы без уведомления надзорных органов.