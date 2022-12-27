В Бийске возобновили производство аэрозоля от астмы

Напомним, производство аэрозоля приостановили в мае из-за проблем с поставкой комплектующих из Европы.
Сейчас комплектующие для препарата, который выпускается в объеме более 1 млн штук ежегодно, из Европы заместили с помощью китайских партнеров.
По словам Баташова, первая партия продукции выйдет 30 января. В январе-феврале 2023 года объемы производства составят около 500−600 тыс. упаковок.
«Мы выстроили новые логистические цепочки, плюс производитель увеличил срок производства комплектующих», — уточняет директор.
Также он рассказал, что при замене субстанции для препарата сложность состоит еще и в том, чтобы не только найти поставщиков, но и подтвердить в Минздраве РФ, что на качество лекарства смена упаковки и активной субстанции не повлияет.
Минздрав: российские препараты по качеству не уступают импортным.
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