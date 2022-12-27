27 декабря
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Экономика

В Бийске возобновили производство аэрозоля от астмы

В Бийске «Алтайвитамины» возобновили производство по импортозамещению препарата против астмы. Об этом сообщает ТАСС директор по развитию компании Евгений Баташов.

На предприятии "Алтайвитамины".
На предприятии "Алтайвитамины".
Анна Зайкова.

Напомним, производство аэрозоля приостановили в мае из-за проблем с поставкой комплектующих из Европы.

Сейчас комплектующие для препарата, который выпускается в объеме более 1 млн штук ежегодно, из Европы заместили с помощью китайских партнеров.

По словам Баташова, первая партия продукции выйдет 30 января. В январе-феврале 2023 года объемы производства составят около 500−600 тыс. упаковок.

«Мы выстроили новые логистические цепочки, плюс производитель увеличил срок производства комплектующих», — уточняет директор.

Также он рассказал, что при замене субстанции для препарата сложность состоит еще и в том, чтобы не только найти поставщиков, но и подтвердить в Минздраве РФ, что на качество лекарства смена упаковки и активной субстанции не повлияет.

Минздрав: российские препараты по качеству не уступают импортным.

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