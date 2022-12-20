Больницы Бийска укрупняют и покупают новое оборудование

В Бийске завершается процедура создания крупной медицинской организации, пишет минздрав Алтайского края. С 1 января 2023 года единым целым станут городские больницы № 2, № 3 и № 4.

Для доступности

Об укрупнении медицинских учреждений в наукограде начали говорить еще шесть лет назад. Идею думали реализовать в прошлом году, но планы пришлось подвинуть из-за пандемии коронавируса, когда нагрузка на врачей увеличилась. Сейчас процесс уже приближается к финальной стадии.

Речь идет об административном объединении медучреждений. Площадки же для приема и размещения пациентов останутся там же, где есть сейчас.

Цифра 105 тыс. человек прикреплено к больницам Бийска, которые хотят объединить.

Региональный минздрав утверждает, что после объединения медицинская помощь станет более доступной (в том числе, узкие специалисты) и улучшится материально-техническая база.

Больница. Медицина. unsplash.com

Бывшие ведомственные

Развитие здравоохранения в Бийске ранее было тесно связано с промышленностью. Медучреждения города были изначально ведомственными и затем перешли в структуру городского здравоохранения.

Однако при этом сохранилось неравномерное закрепление населения за ними, говорят в минздораве. Есть поликлиники маломощные, но со своим штатом, а где-то нет и одной ставки специалиста. Пациент в таких условиях не может получить помощь.

В объединенных структурах есть возможность повысить укомплектованность специалистами, в том числе и узкими. Здесь сохранится участковый принцип обслуживания, а значит, пациенты продолжат получать помощь у своего участкового терапевта, в своей поликлинике.

Доступность коснется узких специалистов: лор, окулист, эндокринолог, гастроэнтеролог, ревматолог и другие. Записаться к ним можно будет через портал Госуслуг или получить талон у своего участкового врача-терапевта.

Больница. Медицина. unsplash.com

Врачи и зарплата

Медицинский персонал сокращать не будут. Заработная плата у части персонала останется прежней, а у некоторых даже увеличится, поскольку нагрузка станет больше.

Как объяснил главврач городской больницы № 2 Алексей Карнаухов, заработные платы во всех трех медицинских организациях разные, и это неравенство с укрупнением будет исключено. «При пересмотре заработной платы будут брать во внимание наибольшие показатели», — сказал Карнаухов.

Укрупненная медицинская организация получит новое оборудование. На базе горбольницы № 4 появится компьютерный томограф и рентгеновский аппарат. В больнице № 2 установят цифровой маммограф и компьютерный томограф. В больнице № 3 — новый цифровой флюорограф. Ожидается поставка оборудования для лор-специалистов. В планах — оснащение офтальмологического отделения и приобретение аппаратов для проведения сложных операций.

Больница. Медицина. unsplash.com

Курс на укрупнение

Напомним, 1 февраля 2022 года в Бийске объединили горбольницу № 1 и ЦГБ.

Главный врач ЦГБ Бийска Сергей Ковязин говорил тогда, что работать стало удобнее: «Например, при отсутствии узких специалистов на одной площадке всегда есть возможность записаться на прием к специалисту другой. Результаты анализов пациенты получают быстрее, данные поступают в ЦГБ напрямую. Сократились сроки инструментальных методов обследования».

А с 1 октября 2022 года «слились» в одно юридическое лицо городская детская больница и детская поликлиника № 2. Теперь это просто Детская городская больница. При этом учреждения работают как прежде, каждое в своем здании, в прежнем режиме.