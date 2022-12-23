В США врачи призвали прекратить продажи «ТераФлю» из-за неэффективности

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов призвало убрать из продажи препараты Benadryl («Бенадрил», содержит Дифенгидрамин), Mucinex («Муцинексе», содержит Гвайфенезин), а также Theraflu («ТераФлю») и Tylenol («Тайленол»).

По информации газеты, в Benadryl, Mucinex и Tylenol есть вещество фенилэфрин. Само по себе оно безопасно. Его применяют, чтобы избавиться от заложенности носа.

Лекарства продают без рецепта, но они не помогают пациентам. Об этом говорится в четырех исследованиях.

Ученые из Университета Флориды еще в 2015 году в петиции просили исключить фенилэфрин из списка одобренных безрецептурных лекарств.

Ранее в Минздраве заявили, что российские лекарства не уступают импортным по качеству.

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