21 декабря
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Здоровье

Минздрав: российские препараты по качеству не уступают импортным

Лекарственные препараты из России не уступают по качеству импортным, но обычно они в два-три раза дешевле. Об этом сообщают в пресс-службе Минздрава со ссылкой на замминистра здравоохранения РФ Виктора Фисенко.

Лекарства.
Лекарства.
СС0

По его словам, большинство лекарств, которые используются в России — отечественного производства.

Также и импортная медицинская техника заменяется разработками отечественной промышленности.

Фисенко отмечает, что российские специалисты в области онкологии достигли значимых успехов.

Для лечения третьей и четвертой стадии заболевания разработаны не только лекарственные, но и радиофармацевтические препараты и аналогов им в мире нет.

Ранее стало известно, что дефицит врачей в Алтайском крае составляет 1,5 тысячи.

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