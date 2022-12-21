Минздрав: российские препараты по качеству не уступают импортным

По его словам, большинство лекарств, которые используются в России — отечественного производства.
Также и импортная медицинская техника заменяется разработками отечественной промышленности.
Фисенко отмечает, что российские специалисты в области онкологии достигли значимых успехов.
Для лечения третьей и четвертой стадии заболевания разработаны не только лекарственные, но и радиофармацевтические препараты и аналогов им в мире нет.
Ранее стало известно, что дефицит врачей в Алтайском крае составляет 1,5 тысячи.
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