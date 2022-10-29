Об опасности закаливания при хронических болезнях предупредила врач

Для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой и мочеполовой систем закаливание является опасным. Об этом URA.RU сообщает врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

По словам врача, главным правилом в закаливании является постепенность и регулярность.

Также с осторожностью к закаливанию следует относится гипертоникам, людям с аллергией на холод и бронхиальной астмой.



Детям и пожилым людям рекомендуется медленное снижение температуры воды при обливании: на 1−2 градуса через несколько дней. Начинают при этом с теплой воды 34−35 С.