Об опасности закаливания при хронических болезнях предупредила врач

По словам врача, главным правилом в закаливании является постепенность и регулярность.
Также с осторожностью к закаливанию следует относится гипертоникам, людям с аллергией на холод и бронхиальной астмой.
Детям и пожилым людям рекомендуется медленное снижение температуры воды при обливании: на 1−2 градуса через несколько дней. Начинают при этом с теплой воды 34−35 С.
«Допустимая температура воды с постепенным расширением зоны воздействия может быть 8−12 С. В первые две недели после душа следует обливать только кисти рук и ступни. Через две недели можно перейти до локтей и коленей и только после этого постепенно перейти к обливанию всего тела», — заключает Кашух.