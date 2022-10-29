29 октября
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Здоровье

Об опасности закаливания при хронических болезнях предупредила врач

Для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой и мочеполовой систем закаливание является опасным. Об этом URA.RU сообщает врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

Зима. Снег. Закаливание.
Зима. Снег. Закаливание.
unsplash.com

По словам врача, главным правилом в закаливании является постепенность и регулярность.

Также с осторожностью к закаливанию следует относится гипертоникам, людям с аллергией на холод и бронхиальной астмой.


Детям и пожилым людям рекомендуется медленное снижение температуры воды при обливании: на 1−2 градуса через несколько дней. Начинают при этом с теплой воды 34−35 С.


«Допустимая температура воды с постепенным расширением зоны воздействия может быть 8−12 С. В первые две недели после душа следует обливать только кисти рук и ступни. Через две недели можно перейти до локтей и коленей и только после этого постепенно перейти к обливанию всего тела», — заключает Кашух.

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