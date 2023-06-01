1 июня
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Спорт

Новые победы и рекорды. Как прошел финал Лиги Европы 2023

Финальный матч футбольной Лиги Европы состоялся 31 мая в 22:00 мск. На стадионе имени Ференца Пушкаша в Будапеште «Севилья» сыграла с «Ромой», «Байер» – с «Ромой». Как прошел матч и какие были поставлены новые рекорды - в материале altapress.ru.

Финал Лиги Европы
Финал Лиги Европы
Скриншот с YouTube

Как проходила игра?

Матч длился 145 минут и заставил понервничать футбольных болельщиков. До 35-й минуты команды шли вровень - 1:1 - а затем гол Дибалы изменил ход игры.

Во втором тайме команды сравняли счет - на 55-й защитник "Ромы" отправил гол в свои ворота. "Севилья" продолжала владеть полем.

"И главное, что обе команды бились, кололи друг друга, по-настоящему рубились. Вот только моментов было мало. Поэтому и неудивительно, что дожили до серии пенальти", - пишет sports.ru.

Все решила серия пенальти. "Севилья" разгромила "Рому" с впечатляющим счетом 4:1.

«Севилья» — «Рома» — 1:1, пенальти — 4:1.

Голы: Манчини, 55 (автогол) — Дибала, 35.

Финал Лиги Европы
Финал Лиги Европы
Скриншот с YouTube

Новые рекорды

По данным sports.ru, это уже уже 18-й еврокубковый финал подряд, где испанская команда побеждает соперника из другой страны. Начало положил матч Лиги Чемпионов-2001-2002, на котором «Реал» сломил «Байер».

За финальную игру было получено 13 желтых карточек. Это рекорд для всех финалов в летописи Лиги Европы.

Особое внимание заслужил 37-летний Хесус Навас, который заполучил новую победу в Лиге Европы. Он стал самым возрастным полевым игроком, сыгравшим в финале турнира.

Впервые в 20 лет он взял Кубок УЕФА в 2006 году.

7 победных финалов Лиги Европы из 7

Испанский клуб в седьмой раз взял заслуженный трофей и поставила новый рекорд. За 17 лет это уже 7-я победа "Севильи". Только за последние 10 лет – пять побед «Севильи».

«Севилья» приучила: если команда вышла в финал Кубка УЕФА/Лиги Европы, то обязательно победит. Так было аж шесть раз. Великая серия продолжается!" - пишет sports.ru.

При этом, отмечает издание, при шести победах у «Севильи» лишь один триумф в Суперкубке УЕФА. Они взяли победу с первой попытки в 2006 году со счетом 3:0 против «Барселоны».

Финал Лиги Европы
Финал Лиги Европы
Скриншот с YouTube

Что будет дальше?

В следующем сезоне «Севилья» сыграет в Лиге чемпионов, сообщает "Спорт-Экспресс".

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