О «коварстве» туалетов в самолетах рассказал тренер российской сборной по биатлону

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил о беспокойстве из-за перелета команды на Олимпийские игры в Пекин из-за сложной эпидемиологической обстановки, пишет РИА Новости .

Специалист заявил, что опасается наличия положительных тестов на коронавирус у биатлонистов, так как они могут заразиться в самолетах.

«Самое опасное в самом самолете — это туалет. Туда заходят многие люди, поэтому придется нам всем потерпеть во время полета», — рассказал тренер.

Сборная России отправится в Пекин 26 января, пишет Lenta.ru. Соревнования биатлонистов пройдут с 5 по 19 февраля. В состав мужской команды вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили и Максим Цветков.

Ранее алтайский биатлонист Серохвостов в составе сборной выиграл серебро в эстафете на Кубке мира.