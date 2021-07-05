«О, смотри, Чагин!»: как по алтайскому бездорожью пролегало ралли «Шелковый путь», и почему оно еще вернется

3 июля в селе Рассказиха было невероятно многолюдно: тысячи людей приехали посмотреть на старт международного ралли «Шелковый путь», которое в этом году пролегает по территории Алтайского края. И посмотреть действительно было на что: крутейшие гонщики, море адреналина и машины стоимостью в сотни тысяч евро собрались в одном месте и в одно время. Обо всем этом — в репортаже altapress.ru.

Как все начиналось

Рассказиха — маленькая точка на карте Первомайского района — несколько улиц и около 500 жителей. Тишину здешних мест нарушают, пожалуй, только садоводы, приезжающие по выходным, да рыбаки, облюбовавшие местные протоки. Больше — никого.

Но минувшая суббота стала исключением. Местные рассказывают, что зрители, жаждущие увидеть лучшие гоночные внедорожники в мире, начали съезжаться еще за день до старта. На большой площадке вдоль трассы, которую организаторы предусмотрительно очистили от высокой травы, люди устанавливали палатки, разбивали походные лагеря, здесь же ночевали.

Ралли «Шелковый путь» на Алтае. Дмитрий Лямзин Ралли «Шелковый путь» на Алтае. Дмитрий Лямзин Ралли «Шелковый путь» на Алтае. Дмитрий Лямзин Ралли «Шелковый путь» на Алтае. Дмитрий Лямзин Ралли «Шелковый путь» на Алтае. Дмитрий Лямзин

И не напрасно. Ранним субботним утром в Рассказихе было уже не протолкнуться: вереница машин, пыхтя, тянулась неспешных рядом, огромные толпы людей текли вдоль дороги.

У стартового городка было невероятно многолюдно — сравнить интерес к «Шелковому пути» можно только с этапом Кубка мира по гребле и то, машины и гонки, оказались, пожалуй, популярнее.

Люди выстраивались вдоль ограждения, усаживались на крыши собственных авто в ожидании зрелища. Уставшие от пекла и долгой ходьбы устраивались отдохнуть прямо на травке. На всю Рассказиху громких эхом разносились звуки музыки с огромной сцены.

Ралли «Шелковый путь» на Алтае. Дмитрий Лямзин

Чтобы не скучать, зрители расхаживали вдоль ряда палаток с едой, напитками. Огромная очередь выстроилась у торговцев мерчем — кепки, фирменные шарфы и поло с эмблемами «Шелкового пути» хоть и стоили не малых денег, но разлетались не хуже, чем горячие пирожки.

Как происходил старт

Где-то за полчаса до старта первых экипажей с приветственным словом к зрителям обратился губернатор края Виктор Томенко.

«Я желаю, чтобы сегодня было красиво, чтобы это было запоминающееся событие, чтобы надолго в памяти остались интереснейшие старты, замечательная техника. И, конечно, мы будем следить за результатами. Желаю всем здоровья и получить удовольствие от соревнований», — сказал он.

Ралли «Шелковый путь» на Алтае. Дмитрий Лямзин

И добавил, что, увы, это последнее спортивное событие такого масштаба, которое проходит в присутствии зрителей. Ситуация с ковидом в регионе серьезная, поэтому уже на этой неделе правительство края планирует ограничить все массовые мероприятия, где собираются более 50 человек.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Соблюдение дисциплины, внимание к своему здоровью, здоровью своих близких, а также вакцинация, надеюсь, позволят через какое-то время все-таки вернуться к нормальной жизни. И такие соревнования, мероприятия организовывать и принимать.

Поблагодарил собравшихся и Владимир Чагин. Известный российский гонщик, семикратный победитель известнейшего в мире ралли «Париж-Дакар» приехал на Алтай вместе со своей не менее известной командой KAMAZ-MASTER.

Он поблагодарил регион за огромный интерес к ралли и особую гостеприимность, которую можно почувствовать в Сибири.

Владимир Чагин,

руководитель международного ралли «Шелковый путь»:

И мы, организаторы, и участники чувствуем тепло ваших сердец. Все гонщики, когда разъедутся в свои страны, будут с огромным восторгом вспоминать и рассказывать о том, что увидели здесь.

К слову, о гостеприимности. Что такое настоящее сибирское радушие впервые в жизни ощутил Люк Альфан, который в команде руководителей решает вопросы по работе с участниками и прокладке маршрута, а также занимается взаимодействием с европейскими СМИ.

Люк в российской глубинке оказался впервые. В кулуарах Владимир Чагин рассказал, что француз был поражен силой и энергетикой сибиряков и честно признался, что теперь понимает, почему Наполеон не смог завоевать Россию.

Ралли «Шелковый путь» на Алтае. Дмитрий Лямзин

Сам Владимир в Рассказихе был нарасхват. Люди со словами «О, смотри, Чагин», окружали его, просили автографы, фотографировались. Гонщик никому не отказывал, был чрезвычайно открыт и радушен.

Когда мальчишки у ограждений громко закричали «Камаз, Камаз!», он лично попросил все прибывающие грузовики не заворачивать на парковку, а останавливаться прямо в стартовом городке, чтобы люди могли поближе разглядеть знаменитые «танки», которые «грязи не боятся». А смотреть здесь действительно было на что.

Что под капотом у КАМАЗа

Пилот команды KAMAZ-MASTER Дмитрий Сотников, еще недавно покорявший аравийские дюны на гонке «Дакар», прибыл в Рассказиху один из первых. Его грузовик, как выразился Чагин, «вышел из роддома» буквально за неделю до старта «Шелкового пути» и буквально напичкан всяческими новшествами.

Ралли «Шелковый путь» на Алтае. Дмитрий Лямзин

Оказалось, что гоночный КАМАЗ максимально облегченный — из запчастей с собой только два запасных колеса.

Дмитрий Сотников,

пилот команды KAMAZ-MASTER:

В этой машине кабина другой формы с повышенной аэродинамикой. Крыша теперь используется для забора воздуха с помощью специального козырька, который улавливает поток.

Владимир Чагин рассказал: каждый гоночный грузовик — товар штучный и собран, по-сути, в ручную. Отсюда и цена, которая начинается от 700−800 тыс. евро. Ни одна серийная модель с нагрузкой на ралли-рейдах не справится.

Владимир Чагин,

руководитель международного ралли «Шелковый путь»:

Да это и не нужно, делать серийный автомобиль с такими супермощными и сложными деталями. Ралли — это хорошая демонстрация возможностей автопроизводителей. Что касается концепции команды KAMAZ-MASTER, то она заключается в том, чтобы максимально использовать компоненты тех производителей, которые работают с конвейером. В автомобилях, которые вы сегодня видите, много конструкторских идей, которые спустя одну-две гонки, подтвердив свою надежность, попадут на главные конвейеры главных заводов мира.

Ралли «Шелковый путь» на Алтае. Дмитрий Лямзин

Что известно о маршруте

Алтайский участок «Шелкового пути» насчитывает 132 км. Для ралли, которое обычно прокладывается по пескам и горным местностям, он достаточно нетипичный — с полями, лесами и буераками. Но Владимир Чагин настаивает: непредсказуемостью и прекрасна эта гонка.

Трасса, начавшаяся в Рассказихи, пролегла мимо таких населенных пунктов, как Малая Речка, Нижняя Петровка, Быстрянка, через поселки Многоозерный и Боровлянка. Финишировали экипажи в селе Акутиха Быстроистокского района.

На протяжении всего этапа были расположены 70 контрольных пунктов, где находились судьи и специалисты, отвечающие за безопасность.

Ралли «Шелковый путь» на Алтае. Дмитрий Лямзин

У организаторов стояла задача первостепенной важности — очистить местность от зевак, блуждающих охотников и рыбаков. Принципиально важно, чтобы на трассе во время движения спортсменов никто не оказался — скорость движения грузовиков достигала 150 км в час.

Увы, не все это понимают. В некоторых регионах, где уже проходил «Шелковый путь», люди не только выскакивали на дорогу, но и делала это на спор: проскочу или нет. А вот это совсем не игрушки!

В Рассказихе экипажи стартовали последовательно по одному, начиная с самых малогабаритных мотоциклов и заканчивая громоздкими грузовиками. Разница во времени у них была 1−2 минуты. Все подъезжающие пилоты сигналили и приветствовали зрителей, а мотоциклисты даже на ходу отбивали «пятюни», явно довольные повышенным вниманием к себе.

Ралли «Шелковый путь» на Алтае. Дмитрий Лямзин

Почему маршрут повторится

Так уж получилось, что в Алтайский край они еще вернутся. Буквально за час до старта в Рассказихе стало известно, что Монголия, куда гонщики должны были отправиться после прохождения российских участков, закрыла свои границы. Ковид и бубонной чума, которая по-прежнему жива в этой стране, развернули ралли обратно.

6 июля завершать его гонщики будут вновь на Алтае, но на этот раз без зрителей. Тот, кто хотел увидеть самые крутые гоночные машины в мире, уже это сделал.