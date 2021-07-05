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Спорт

«О, смотри, Чагин!»: как по алтайскому бездорожью пролегало ралли «Шелковый путь», и почему оно еще вернется

3 июля в селе Рассказиха было невероятно многолюдно: тысячи людей приехали посмотреть на старт международного ралли «Шелковый путь», которое в этом году пролегает по территории Алтайского края. И посмотреть действительно было на что: крутейшие гонщики, море адреналина и машины стоимостью в сотни тысяч евро собрались в одном месте и в одно время. Обо всем этом — в репортаже altapress.ru.

Ралли "Шелковый путь" на Алтае.
Ралли "Шелковый путь" на Алтае.
Дмитрий Лямзин

Как все начиналось

Рассказиха — маленькая точка на карте Первомайского района — несколько улиц и около 500 жителей. Тишину здешних мест нарушают, пожалуй, только садоводы, приезжающие по выходным, да рыбаки, облюбовавшие местные протоки. Больше — никого.

Но минувшая суббота стала исключением. Местные рассказывают, что зрители, жаждущие увидеть лучшие гоночные внедорожники в мире, начали съезжаться еще за день до старта. На большой площадке вдоль трассы, которую организаторы предусмотрительно очистили от высокой травы, люди устанавливали палатки, разбивали походные лагеря, здесь же ночевали.

Ралли &quot;Шелковый путь&quot; на Алтае.
Ралли «Шелковый путь» на Алтае.
Дмитрий Лямзин
Ралли &quot;Шелковый путь&quot; на Алтае.
Ралли «Шелковый путь» на Алтае.
Дмитрий Лямзин
Ралли &quot;Шелковый путь&quot; на Алтае.
Ралли «Шелковый путь» на Алтае.
Дмитрий Лямзин
Ралли &quot;Шелковый путь&quot; на Алтае.
Ралли «Шелковый путь» на Алтае.
Дмитрий Лямзин
Ралли &quot;Шелковый путь&quot; на Алтае.
Ралли «Шелковый путь» на Алтае.
Дмитрий Лямзин

И не напрасно. Ранним субботним утром в Рассказихе было уже не протолкнуться: вереница машин, пыхтя, тянулась неспешных рядом, огромные толпы людей текли вдоль дороги.

У стартового городка было невероятно многолюдно — сравнить интерес к «Шелковому пути» можно только с этапом Кубка мира по гребле и то, машины и гонки, оказались, пожалуй, популярнее.

Люди выстраивались вдоль ограждения, усаживались на крыши собственных авто в ожидании зрелища. Уставшие от пекла и долгой ходьбы устраивались отдохнуть прямо на травке. На всю Рассказиху громких эхом разносились звуки музыки с огромной сцены.

Ралли &quot;Шелковый путь&quot; на Алтае.
Ралли «Шелковый путь» на Алтае.
Дмитрий Лямзин

Чтобы не скучать, зрители расхаживали вдоль ряда палаток с едой, напитками. Огромная очередь выстроилась у торговцев мерчем — кепки, фирменные шарфы и поло с эмблемами «Шелкового пути» хоть и стоили не малых денег, но разлетались не хуже, чем горячие пирожки.

Как происходил старт

Где-то за полчаса до старта первых экипажей с приветственным словом к зрителям обратился губернатор края Виктор Томенко.

«Я желаю, чтобы сегодня было красиво, чтобы это было запоминающееся событие, чтобы надолго в памяти остались интереснейшие старты, замечательная техника. И, конечно, мы будем следить за результатами. Желаю всем здоровья и получить удовольствие от соревнований», — сказал он.

Ралли &quot;Шелковый путь&quot; на Алтае.
Ралли «Шелковый путь» на Алтае.
Дмитрий Лямзин

И добавил, что, увы, это последнее спортивное событие такого масштаба, которое проходит в присутствии зрителей. Ситуация с ковидом в регионе серьезная, поэтому уже на этой неделе правительство края планирует ограничить все массовые мероприятия, где собираются более 50 человек.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Соблюдение дисциплины, внимание к своему здоровью, здоровью своих близких, а также вакцинация, надеюсь, позволят через какое-то время все-таки вернуться к нормальной жизни. И такие соревнования, мероприятия организовывать и принимать.

Поблагодарил собравшихся и Владимир Чагин. Известный российский гонщик, семикратный победитель известнейшего в мире ралли «Париж-Дакар» приехал на Алтай вместе со своей не менее известной командой KAMAZ-MASTER.

Он поблагодарил регион за огромный интерес к ралли и особую гостеприимность, которую можно почувствовать в Сибири.

Владимир Чагин,
руководитель международного ралли «Шелковый путь»:

И мы, организаторы, и участники чувствуем тепло ваших сердец. Все гонщики, когда разъедутся в свои страны, будут с огромным восторгом вспоминать и рассказывать о том, что увидели здесь.

К слову, о гостеприимности. Что такое настоящее сибирское радушие впервые в жизни ощутил Люк Альфан, который в команде руководителей решает вопросы по работе с участниками и прокладке маршрута, а также занимается взаимодействием с европейскими СМИ.

Люк в российской глубинке оказался впервые. В кулуарах Владимир Чагин рассказал, что француз был поражен силой и энергетикой сибиряков и честно признался, что теперь понимает, почему Наполеон не смог завоевать Россию.

Ралли &quot;Шелковый путь&quot; на Алтае.
Ралли «Шелковый путь» на Алтае.
Дмитрий Лямзин

Сам Владимир в Рассказихе был нарасхват. Люди со словами «О, смотри, Чагин», окружали его, просили автографы, фотографировались. Гонщик никому не отказывал, был чрезвычайно открыт и радушен.

Когда мальчишки у ограждений громко закричали «Камаз, Камаз!», он лично попросил все прибывающие грузовики не заворачивать на парковку, а останавливаться прямо в стартовом городке, чтобы люди могли поближе разглядеть знаменитые «танки», которые «грязи не боятся». А смотреть здесь действительно было на что.

Что под капотом у КАМАЗа

Пилот команды KAMAZ-MASTER Дмитрий Сотников, еще недавно покорявший аравийские дюны на гонке «Дакар», прибыл в Рассказиху один из первых. Его грузовик, как выразился Чагин, «вышел из роддома» буквально за неделю до старта «Шелкового пути» и буквально напичкан всяческими новшествами.

Ралли &quot;Шелковый путь&quot; на Алтае.
Ралли «Шелковый путь» на Алтае.
Дмитрий Лямзин

Оказалось, что гоночный КАМАЗ максимально облегченный — из запчастей с собой только два запасных колеса.

Дмитрий Сотников,
пилот команды KAMAZ-MASTER:

В этой машине кабина другой формы с повышенной аэродинамикой. Крыша теперь используется для забора воздуха с помощью специального козырька, который улавливает поток.

Владимир Чагин рассказал: каждый гоночный грузовик — товар штучный и собран, по-сути, в ручную. Отсюда и цена, которая начинается от 700−800 тыс. евро. Ни одна серийная модель с нагрузкой на ралли-рейдах не справится.

Владимир Чагин,
руководитель международного ралли «Шелковый путь»:

Да это и не нужно, делать серийный автомобиль с такими супермощными и сложными деталями. Ралли — это хорошая демонстрация возможностей автопроизводителей. Что касается концепции команды KAMAZ-MASTER, то она заключается в том, чтобы максимально использовать компоненты тех производителей, которые работают с конвейером. В автомобилях, которые вы сегодня видите, много конструкторских идей, которые спустя одну-две гонки, подтвердив свою надежность, попадут на главные конвейеры главных заводов мира.

Ралли &quot;Шелковый путь&quot; на Алтае.
Ралли «Шелковый путь» на Алтае.
Дмитрий Лямзин

Что известно о маршруте

Алтайский участок «Шелкового пути» насчитывает 132 км. Для ралли, которое обычно прокладывается по пескам и горным местностям, он достаточно нетипичный — с полями, лесами и буераками. Но Владимир Чагин настаивает: непредсказуемостью и прекрасна эта гонка.

Трасса, начавшаяся в Рассказихи, пролегла мимо таких населенных пунктов, как Малая Речка, Нижняя Петровка, Быстрянка, через поселки Многоозерный и Боровлянка. Финишировали экипажи в селе Акутиха Быстроистокского района.

На протяжении всего этапа были расположены 70 контрольных пунктов, где находились судьи и специалисты, отвечающие за безопасность.

Ралли &quot;Шелковый путь&quot; на Алтае.
Ралли «Шелковый путь» на Алтае.
Дмитрий Лямзин

У организаторов стояла задача первостепенной важности — очистить местность от зевак, блуждающих охотников и рыбаков. Принципиально важно, чтобы на трассе во время движения спортсменов никто не оказался — скорость движения грузовиков достигала 150 км в час.

Увы, не все это понимают. В некоторых регионах, где уже проходил «Шелковый путь», люди не только выскакивали на дорогу, но и делала это на спор: проскочу или нет. А вот это совсем не игрушки!

В Рассказихе экипажи стартовали последовательно по одному, начиная с самых малогабаритных мотоциклов и заканчивая громоздкими грузовиками. Разница во времени у них была 1−2 минуты. Все подъезжающие пилоты сигналили и приветствовали зрителей, а мотоциклисты даже на ходу отбивали «пятюни», явно довольные повышенным вниманием к себе.

Ралли &quot;Шелковый путь&quot; на Алтае.
Ралли «Шелковый путь» на Алтае.
Дмитрий Лямзин

Почему маршрут повторится

Так уж получилось, что в Алтайский край они еще вернутся. Буквально за час до старта в Рассказихе стало известно, что Монголия, куда гонщики должны были отправиться после прохождения российских участков, закрыла свои границы. Ковид и бубонной чума, которая по-прежнему жива в этой стране, развернули ралли обратно.

6 июля завершать его гонщики будут вновь на Алтае, но на этот раз без зрителей. Тот, кто хотел увидеть самые крутые гоночные машины в мире, уже это сделал.

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