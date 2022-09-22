О возможной мобилизации спортсменов рассказали в олимпийском комитете

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на вопрос о возможной мобилизации спортсменов сборной, пишет « Матч ТВ ».

На исполкоме ОКР журналисты телеканала спросили главу ведомства — является членство в национально сборной защитой от призыва.

На что Поздняков ответил, что олимпийский комитет только формирует сборную. А действующие члены российской сборной — в компетенции Минспорта.

И сказал, что в олимпийском комитете считают служение Родине почетной обязанностью и долгом.

В январе 2020 года барнульский барьерист Сергей Шубенков получил очередное воинское звание — капитан. В 2019 году он стал чемпионом Всемирных военных игр.

Чемпион мира 2015 года.

Между тем мобилизован вице-губернатор Камчатки Сергей Миронов.