Об исцелении водкой поведала чемпионка мира по биатлону

Трехкратная чемпионка мира по биатлону рассказала, что лечит недомогания водкой, пишет Iltalehti .

Итальянка Доротея Вирер подчеркнула, что для нее стала шоком температура -10 градусов в Финляндии на этапе Кубка мира, пишет Lenta.ru. Накануне Вирер пропустила индивидуальную гонку на 15 километров на этапе Кубка мира в Контиолахти из-за плохого самочувствия.

Между тем россияне пьют больше пива и покупают меньше водки.

Награды

32-летняя Вирер — трехкратная чемпионка мира по биатлону и двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах 2018−2019 и 2019−2020 годов. В ее активе также есть три бронзовые медали Олимпийских игр.