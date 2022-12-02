Об исцелении водкой поведала чемпионка мира по биатлону

Итальянка Доротея Вирер подчеркнула, что для нее стала шоком температура -10 градусов в Финляндии на этапе Кубка мира, пишет Lenta.ru. Накануне Вирер пропустила индивидуальную гонку на 15 километров на этапе Кубка мира в Контиолахти из-за плохого самочувствия.
Между тем россияне пьют больше пива и покупают меньше водки.
Награды
32-летняя Вирер — трехкратная чемпионка мира по биатлону и двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах 2018−2019 и 2019−2020 годов. В ее активе также есть три бронзовые медали Олимпийских игр.
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