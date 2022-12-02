2 декабря
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Спорт

Об исцелении водкой поведала чемпионка мира по биатлону

Трехкратная чемпионка мира по биатлону рассказала, что лечит недомогания водкой, пишет Iltalehti.

Лыжи.
Лыжи.
СС0

Итальянка Доротея Вирер подчеркнула, что для нее стала шоком температура -10 градусов в Финляндии на этапе Кубка мира, пишет Lenta.ru. Накануне Вирер пропустила индивидуальную гонку на 15 километров на этапе Кубка мира в Контиолахти из-за плохого самочувствия.

Между тем россияне пьют больше пива и покупают меньше водки.

Награды

32-летняя Вирер — трехкратная чемпионка мира по биатлону и двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах 2018−2019 и 2019−2020 годов. В ее активе также есть три бронзовые медали Олимпийских игр.

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