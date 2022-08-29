Коляску с ребенком и недопитой бутылкой водки нашел на берегу россиянин

Выяснилось, что плачет полуторагодовалый малыш. Внутри коляски находились документы матери, уроженки Псковской области, и недопитая бутылка водки.
Мужчина вызвал сотрудников полиции, пишут «Невские новости».
Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что 28-летнюю женщину уже привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Ранее 9-летний россиянин устроил дебош в суде, плевался в приставов и «проскакал» на спине матери.