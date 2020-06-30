Очередные «спортсмены-нелегалы» облюбовали самое футбольное село на Алтае

В редакцию altapress.ru обратились жители Бийска с просьбой разъяснить ситуацию. По их словам, несмотря на запрет спортивно-массовых мероприятий сейчас проходит открытый чемпионат и кубок города по футболу. В мэрии от этих турниров быстро открестились. Ранее о подобных фактах стало известно в Барнауле.

Информация о турнирах размещена на сайте Спорт-Бийск.рф. Открытый чемпионат Бийска объединил девять команд, пожелавших вопреки запретам погонять мяч. Спортсмены съезжаются из самого Бийска, Горно-Алтайска, Смоленского и Целинного районов.

Местом проведения полулегального в условиях пандемии турнира организаторы выбрали маленькое село Дружба в Целинном районе. Оно прославилось тем, что на 600 жителей здесь сразу три современных футбольных поля.

Несмотря на запреты проходит чемпионат по футболу города Бийска. спорт-бийск.рф/

Пока в чемпионате прошли только два тура. Третий намечен на 5 июля. Здесь же, в Дружбе, проходит открытый кубок Бийска по футболу, который остановился на этапе 1\4 финала, продолжается мини-футбольный «Дружба OPEN 2020», в котором участвуют 13 команд.

В мэрии Бийска сообщили altapress.ru, что о проведении спортивно-массовых мероприятий первый раз слышат. Разрешения на их проведения чиновники не давали.

Когда можно будет играть

Вынужденная пауза в футбольных турнирах длится с конца марта. Учитывая, что ситуация с коронавирусом в регионе по-прежнему нестабильная, спортивно-массовые мероприятия запрещены.

В лучшем случае их разрешат на третьем этапе снятия ограничений. Алтайский край в июне ввел первый этап.

Министр спорта Алексей Перфильев не единожды обращался к спортсменам с просьбой не нарушать введенный в регионе режим ограничений. Судя по всему, слышат его далеко не все, а некоторые — в открытую игнорируют министерский приказ.

Сколько заболевших в Бийске

Бийск входит в тройку городов Алтайского края с наибольшим числом заразившихся COVID-19. За последние сутки прибавилось еще 13 человек.

Маска. Пандемия. Коронавирус pixabay.com

Как сообщает «Бийский рабочий», в местном ковидном госпитале сейчас находится 91 человек. Из них 70% заболевших — это жители наукограда. За все время пандемии в Бийске и Бийском районе от коронавируса скончались четыре человека.