Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 июня 27°C
Коронавирус
Спорт

Очередные «спортсмены-нелегалы» облюбовали самое футбольное село на Алтае

В редакцию altapress.ru обратились жители Бийска с просьбой разъяснить ситуацию. По их словам, несмотря на запрет спортивно-массовых мероприятий сейчас проходит открытый чемпионат и кубок города по футболу. В мэрии от этих турниров быстро открестились. Ранее о подобных фактах стало известно в Барнауле.

Села Дружба и Марушка. Целинный район.
Села Дружба и Марушка. Целинный район.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Информация о турнирах размещена на сайте Спорт-Бийск.рф. Открытый чемпионат Бийска объединил девять команд, пожелавших вопреки запретам погонять мяч. Спортсмены съезжаются из самого Бийска, Горно-Алтайска, Смоленского и Целинного районов.

Местом проведения полулегального в условиях пандемии турнира организаторы выбрали маленькое село Дружба в Целинном районе. Оно прославилось тем, что на 600 жителей здесь сразу три современных футбольных поля.

Несмотря на запреты проходит чемпионат по футболу города Бийска.
Несмотря на запреты проходит чемпионат по футболу города Бийска.
спорт-бийск.рф/

Пока в чемпионате прошли только два тура. Третий намечен на 5 июля. Здесь же, в Дружбе, проходит открытый кубок Бийска по футболу, который остановился на этапе 1\4 финала, продолжается мини-футбольный «Дружба OPEN 2020», в котором участвуют 13 команд.

В мэрии Бийска сообщили altapress.ru, что о проведении спортивно-массовых мероприятий первый раз слышат. Разрешения на их проведения чиновники не давали.

Когда можно будет играть

Вынужденная пауза в футбольных турнирах длится с конца марта. Учитывая, что ситуация с коронавирусом в регионе по-прежнему нестабильная, спортивно-массовые мероприятия запрещены.

В лучшем случае их разрешат на третьем этапе снятия ограничений. Алтайский край в июне ввел первый этап.

Министр спорта Алексей Перфильев не единожды обращался к спортсменам с просьбой не нарушать введенный в регионе режим ограничений. Судя по всему, слышат его далеко не все, а некоторые — в открытую игнорируют министерский приказ.

Сколько заболевших в Бийске

Бийск входит в тройку городов Алтайского края с наибольшим числом заразившихся COVID-19. За последние сутки прибавилось еще 13 человек.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Как сообщает «Бийский рабочий», в местном ковидном госпитале сейчас находится 91 человек. Из них 70% заболевших — это жители наукограда. За все время пандемии в Бийске и Бийском районе от коронавируса скончались четыре человека.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость