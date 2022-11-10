Олимпийская чемпионка Алина Загитова растопила сердца барнаульцев своим выступлением

Шоу поставила бывшая фигуристка Татьяна Навка.
Барнаульцам понравилось выступление олимпийской чемпионки. Они с радостью подарили ей цветы, сняли с девушкой видео на память и оставили восторженные отзывы о событии в новостных пабликах Барнаула.
«Очень рады за сибиряков! Алина молодец», — написали поклонники фигуристки в комментариях.
В мюзикле «Руслан и Людмила» также приняли участие пятикратный чемпион США Петр Чернышев, олимпийский чемпион Виктор Петренко, призеры чемпионатов Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас.