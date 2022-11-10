10 ноября
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Спорт

Олимпийская чемпионка Алина Загитова растопила сердца барнаульцев своим выступлением

Российская фигуристка, чемпионка Олимпийских игр 2018 года Алина Загитова представила ледовое шоу «Руслан и Людмила» в Барнауле 9 ноября.

Алина Загитова.
Алина Загитова.
Скриншот трансляции канала Telesport

Шоу поставила бывшая фигуристка Татьяна Навка.

Барнаульцам понравилось выступление олимпийской чемпионки. Они с радостью подарили ей цветы, сняли с девушкой видео на память и оставили восторженные отзывы о событии в новостных пабликах Барнаула.

«Очень рады за сибиряков! Алина молодец», — написали поклонники фигуристки в комментариях.

В мюзикле «Руслан и Людмила» также приняли участие пятикратный чемпион США Петр Чернышев, олимпийский чемпион Виктор Петренко, призеры чемпионатов Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас.

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