Олимпийская чемпионка прокомментировала создание добровольческих отрядов из спортсменов для участия в СВО

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала сообщения о том, что в России планируют создание добровольческих отрядов из спортсменов для участия в СВО на Украине, пишет Газета.Ru.

О создании подобных отрядов сообщило РИА Новости.

По словам Журовой, многие спортсмены участвуют так или иначе в разнообразных миротворческих операциях миротворческих, также и в запасе есть атлеты.

«Они считаются спортсменами, потому что у них есть разряды, они обладают какими-то званиями. Поэтому допускаю, что тут и они готовят спецназ, например, будучи тренерами», — цитирует депутата Vprognoze.ru.

Ранее о возможной мобилизации спортсменов рассказали в олимпийском комитете.

В январе 2020 года барнульский барьерист Сергей Шубенков получил очередное воинское звание — капитан. В 2019 году он стал чемпионом Всемирных военных игр. Чемпион мира 2015 года.