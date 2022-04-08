8 апреля
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Спорт

Олимпийский чемпион призвал коллег не менять спортивное гражданство

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко призвал российских спортсменов не менять спортивное гражданство, пишет Sport24.

Коньки.
Коньки.
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Плющенко отметил — это личное дело каждого, но лично он менять гражданство не стал бы. Плющенко призвал успокоиться.

«Надо немножко пожить. Думаю, в скором будущем все встанет на свои места», — цитирует bfm.ru фигуриста, выступавшего в одиночном катании.

РБК напоминает — заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не исключила того, что из-за санкций Международного союза конькобежцев российские фигуристы могут начать массово менять гражданство.

Ранее Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала действия спортсменов, сменивших российское гражданство.

«Насчет спортсменов, меняющих гражданство, могу сказать, что не стоит так резко реагировать на их поступки и грести всех под одну гребенку. Не стоит огульно называть всех подряд предателями. У каждого есть своя жизнь, своя история и свои на то причины. У всех есть право на свой выбор», — заявила Навка.

Что произошло

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого ряд спортивных организаций принял решение отобрать у России некоторые крупные соревнования, а также не допускать российских атлетов к соревнованиям.

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