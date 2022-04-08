Олимпийский чемпион призвал коллег не менять спортивное гражданство

Плющенко отметил — это личное дело каждого, но лично он менять гражданство не стал бы. Плющенко призвал успокоиться.

РБК напоминает — заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не исключила того, что из-за санкций Международного союза конькобежцев российские фигуристы могут начать массово менять гражданство.

Ранее Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала действия спортсменов, сменивших российское гражданство.

«Насчет спортсменов, меняющих гражданство, могу сказать, что не стоит так резко реагировать на их поступки и грести всех под одну гребенку. Не стоит огульно называть всех подряд предателями. У каждого есть своя жизнь, своя история и свои на то причины. У всех есть право на свой выбор», — заявила Навка.