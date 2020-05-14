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Спорт

Отец Хабиба Нурмагомедова впал в кому в столичном военном госпитале

Отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии. 57-летний специалист, госпитализированный с подозрением на пневмонию, лечится в одной из столичных военных клиник.

Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым.
Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым.
kremlin.ru

Состояние отца и тренера российского чемпиона легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова — Абдулманапа — резко ухудшилось. Тренер по смешанным единоборствам находится не просто в тяжелом состоянии, а в коме, пишет Газета.Ru со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

«У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме, в Москве. В Дагестане его лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолете и сейчас он в Москве в военном госпитале. Он один там, родственников туда не пускают», — заявил источник.

Хабиб еще никак не прокомментировал сообщения о здоровье отца. Однако сведения об ухудшении состояния здоровья именитого тренера подтвердил один из его подопечных, который также выступает в легком дивизионе UFC и является одним из близких друзей Хабиба Нурмагомедова.

«Я с Хабибом каждый день общаюсь, спрашиваю у него про Абдулманапа. Он говорит, что в тяжелом состоянии сейчас, да. Мы с ним созванивались, когда он в Дагестане еще был. Уже говорил, что все в порядке. Но потом забрали в Москву. Сейчас в тяжелом состоянии», — Ислам сказал Махачев в прямом эфире Bukaboxing.

Известный комментатор из Махачкалы поделился подробностями произошедшего, заявив, что у тренера подозрение на пневмонию. Он в интервью ТАСС также сообщил, что отец Хабиба находится в коме.

Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым.
Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым.
kremlin.ru

Не хватает лекарств

Ранее Чемпион UFC в легком весе, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов написал у себя в Instagram, что медицинские учреждения Дагестана не справляются с потоком зараженных коронавирусной инфекцией.

По его словам, больницы в Дагестане переполнены больными, «специалистов и лекарств не хватает, а число больных только растет».

«Поверьте мне. Болезнь смертельно опасна, и мы это уже чувствуем на себе», — заявил Нурмагомедов.

25 апреля стало известно о госпитализации отца Хабиба Нурмагомедова. У Абдулманапа Нурмагомедова, который подготовил 18 чемпионов мира по боевому самбо, было воспаление легких. Сам тренер позднее сообщил, что чувствует себя хорошо.

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