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Спорт

Отменен чемпионат мира по фигурному катанию

Правительство Канады подтвердило восьмой случай заболевания китайским коронавирусом и оменило проведение чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале, сообщает La Presse.

Коньки, каток.
Коньки, каток.
CC0

Опасность распространения COVID-19 слишком велика во время соревнований подобного масштаба. Ведь на турнир приезжают спортсмены и зрители из многих стран.

Впервые Канада отменяет крупное спортивное первенство из-за коронавируса.

В то же время отмена Кубка мира по лыжам в Квебеке, который должен открыться в конце недели, пока не рассматривается, пишет bfm.ru. Лыжники и зрители находятся на свежем воздухе и на большом пространстве, что значительно снижает риски заражения.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый коронавирус пандемией.

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