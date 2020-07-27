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Спорт

Отстранить Россию от Олимпиады в Токио призвал Родченков

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков призвал отстранить Россию от участия в летних Олимпийских играх в Токио, сообщает BBC Sport.

Олимпийский флаг.
Олимпийский флаг.
commons.wikimedia.org, СС0

Нельзя делать исключений для отдельных спортсменов с российским паспортом, а также позволять им выступать под нейтральным флагом, отметил информатор. По мнению Родченкова, страна ничему не научилась, поэтому должна понести наказание.

Интервью информатор давал по видеосвязи. Родченков надел шляпу и полностью закрыл лицо шарфом. Он признался, что поменял внешность и жесты, из-за чего его теперь невозможно узнать.

Секретная лаборатория

26 июля Родченков назвал причину бойкота СССР Олимпиады-1984 года в Лос-Анджелесе, пишет Lenta.ru. По его словам, советская делегация не смогла добиться размещения в порту города корабля со спрятанной на нем секретной допинг-лабораторией.

Игры-2021

Олимпиада в Токио должна была пройти летом этого года. Состязания перенесли на июль-август 2021-го из-за пандемии коронавируса.

Гражданство

Ранее барнаульский барьерист Сергей Шубенков задумался о смене гражданства. Он заявил, что очень не хотел бы идти на такой шаг, но категорическое «нет» он сказать тоже не может.

Похожую позицию высказала и Анжелика Сидорова — чемпионка мира по прыжкам с шестом.

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