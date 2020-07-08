Гражданин нейтральной страны: легкоатлет Шубенков задумался о смене гражданства

Уроженец Барнаула, звезда российской легкой атлетики Сергей Шубенков задумался о смене спортивного гражданства, пишет « Лента.ру » со ссылкой на «Матч ТВ».

Чемпион мира по бегу с барьерами Шубенков заявил, что очень не хотел бы идти на такой шаг, но категорическое «нет» он сказать тоже не может.

«"Эту дверь» легкоатлет пожелал оставить для себя открытой", — отмечает издание.

Похожую позицию высказала и Анжелика Сидорова — чемпионка мира по прыжкам с шестом.

На тему возможной смены спортивного гражданства также высказалась еще одна россиянка — трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене.

Накануне стало известно, что World Athletics до конца июля отложила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам.

Такое решение объяснили тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатила ассоциации штраф в размере 5 млн долларов. Из-за этого спортсмены оказались под угрозой полного отстранения от участия в международных соревнованиях.

Напомним, до 1 июля российская сторона должна была выплатить штраф за фальсификацию документов по делу серебряного призера чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Данила Лысенко.

Именно из-за этого Сергей Шубенков остался без нейтрального статуса и, возможно, без Олимпиады в Токио в 2021 году.

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