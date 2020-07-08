Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 июля 26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Спорт

Гражданин нейтральной страны: легкоатлет Шубенков задумался о смене гражданства

Уроженец Барнаула, звезда российской легкой атлетики Сергей Шубенков задумался о смене спортивного гражданства, пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Матч ТВ».

Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул.
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул.
Олег Богданов

Чемпион мира по бегу с барьерами Шубенков заявил, что очень не хотел бы идти на такой шаг, но категорическое «нет» он сказать тоже не может.

«"Эту дверь» легкоатлет пожелал оставить для себя открытой", — отмечает издание.

Похожую позицию высказала и Анжелика Сидорова — чемпионка мира по прыжкам с шестом.

На тему возможной смены спортивного гражданства также высказалась еще одна россиянка — трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене.

Накануне стало известно, что World Athletics до конца июля отложила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам.

Сергей Шубенков на тренировке.
Сергей Шубенков на тренировке.
«Алтайский спорт» / www.altaisport.ru/

Такое решение объяснили тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатила ассоциации штраф в размере 5 млн долларов. Из-за этого спортсмены оказались под угрозой полного отстранения от участия в международных соревнованиях.

Напомним, до 1 июля российская сторона должна была выплатить штраф за фальсификацию документов по делу серебряного призера чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Данила Лысенко.

Именно из-за этого Сергей Шубенков остался без нейтрального статуса и, возможно, без Олимпиады в Токио в 2021 году.

Ранее altapress.ru рассказал, что будет с алтайскими легкоатлетами, которым не помог даже Путин. Советуем прочитать, если интересно, кто из них потеряет больше всех.

Проблемы у российских легкоатлетов начались в 2015 году, когда ВФЛА дисквалифицировали за многочисленные нарушения антидопинговых правил. Поэтому спортсмены с 2016 года вынуждены выступать в нейтральном статусе.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость