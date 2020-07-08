Гражданин нейтральной страны: легкоатлет Шубенков задумался о смене гражданства

Чемпион мира по бегу с барьерами Шубенков заявил, что очень не хотел бы идти на такой шаг, но категорическое «нет» он сказать тоже не может.
«"Эту дверь» легкоатлет пожелал оставить для себя открытой", — отмечает издание.
Похожую позицию высказала и Анжелика Сидорова — чемпионка мира по прыжкам с шестом.
На тему возможной смены спортивного гражданства также высказалась еще одна россиянка — трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене.
Накануне стало известно, что World Athletics до конца июля отложила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам.
Такое решение объяснили тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатила ассоциации штраф в размере 5 млн долларов. Из-за этого спортсмены оказались под угрозой полного отстранения от участия в международных соревнованиях.
Напомним, до 1 июля российская сторона должна была выплатить штраф за фальсификацию документов по делу серебряного призера чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Данила Лысенко.
Именно из-за этого Сергей Шубенков остался без нейтрального статуса и, возможно, без Олимпиады в Токио в 2021 году.
Ранее altapress.ru рассказал, что будет с алтайскими легкоатлетами, которым не помог даже Путин. Советуем прочитать, если интересно, кто из них потеряет больше всех.
Проблемы у российских легкоатлетов начались в 2015 году, когда ВФЛА дисквалифицировали за многочисленные нарушения антидопинговых правил. Поэтому спортсмены с 2016 года вынуждены выступать в нейтральном статусе.