Овечкин отреагировал на свое 70-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ

«В одном из американских журналов меня поставили на 70-е место в списке лучших игроков НХЛ? Значит, я так заслуживаю. Если поставили, значит, поставили. Значит, такой рейтинг. Появились ли какие-то другие люди? Я не знаю, надо у них спросить», — приводит слова Овечкина «Чемпионат».