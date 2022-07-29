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Спорт

Овечкин отреагировал на свое 70-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на то, что его поставили лишь на 70-е место в списке лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рейтинг представил американский журналист Action Network Чэйз Маккаллум.

Александр Овечкин на тренировке в Праге. 15 мая, 2015 года.
Александр Овечкин на тренировке в Праге. 15 мая, 2015 года.
Сергей Бабунов (fhr.ru)

«В одном из американских журналов меня поставили на 70-е место в списке лучших игроков НХЛ? Значит, я так заслуживаю. Если поставили, значит, поставили. Значит, такой рейтинг. Появились ли какие-то другие люди? Я не знаю, надо у них спросить», — приводит слова Овечкина «Чемпионат».

На первое место Маккаллум поставил Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз». Интересно, что Никита Кучеров из клуба «Тамба-Бэй Лайтнинг» занял в этом списке шестое место.

О спортсмене

Овечкин играет в «Вашингтоне» с 2005 года. Является лучшим российским бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), пишет Газета.Ru.

В завершившемся плей-офф НХЛ на счету россиянина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности -2.

В регулярном чемпионате 36-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее олимпийский чемпион сравнил хоккей Гретцки и Овечкина.

После посиделок в гостинице Овечкина и еще трех россиян отстранили от матчей НХЛ.

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