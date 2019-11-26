Песков прокомментировал сообщения о срочном «сборе» у Путина глав всех спортивных федераций

Вызов спортивных функционеров, по данным издания, связан с тем, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA), разбиравший вопрос изменения данных Московской антидопинговой лаборатории, рекомендовал исполкому WADA принять ряд санкций в отношении России, пишет bfm.ru.
Однако, как выяснилось впоследствии, администрация президента не планирует проводить круглый стол по обсуждению спортивных вопросов, в частности с возможным введением (WADA) санкций в отношении РФ и российских спортсменов, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Рекомендации
Российские спортсмены и команды будут отстранены не только от Олимпиады в Токио в следующем году, но и от ряда других крупных соревнований.
В предлагаемых рекомендациях WADA сказано, что российские спортсмены будут соревноваться на Играх—2020 в нейтральной форме и собирать любые завоеванные ими медали без поднятия государственного флага и исполнения гимна страны.
Также рекомендовано запретить России проводить международные состязания.
Скандал
Ранее комитет WADA рекомендовал исполкому организации признать, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует стандартам международного антидопингового кодекса.
Поводом стали обнаруженные несоответствия в базе данных допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории, которую российская сторона передала WADA в начале 2019 года.