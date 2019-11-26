Песков прокомментировал сообщения о срочном «сборе» у Путина глав всех спортивных федераций

Вызов спортивных функционеров, по данным издания, связан с тем, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA), разбиравший вопрос изменения данных Московской антидопинговой лаборатории, рекомендовал исполкому WADA принять ряд санкций в отношении России, пишет bfm.ru.

Однако, как выяснилось впоследствии, администрация президента не планирует проводить круглый стол по обсуждению спортивных вопросов, в частности с возможным введением (WADA) санкций в отношении РФ и российских спортсменов, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Рекомендации

Российские спортсмены и команды будут отстранены не только от Олимпиады в Токио в следующем году, но и от ряда других крупных соревнований.

В предлагаемых рекомендациях WADA сказано, что российские спортсмены будут соревноваться на Играх—2020 в нейтральной форме и собирать любые завоеванные ими медали без поднятия государственного флага и исполнения гимна страны.

Также рекомендовано запретить России проводить международные состязания.

Олимпийские игры 2020 года в Токио

Скандал

Ранее комитет WADA рекомендовал исполкому организации признать, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует стандартам международного антидопингового кодекса.

Поводом стали обнаруженные несоответствия в базе данных допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории, которую российская сторона передала WADA в начале 2019 года.