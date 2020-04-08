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Коронавирусный game over. Как отреагировал на вынужденную паузу алтайский профессиональный спорт

В конце марта три профессиональных клуба Алтайского края досрочно прекратили выступления в различных чемпионатах страны. Обиднее всего хоккеистам: «Динамо-Алтай» — единственная местная команда, которая имела реальные шансы впервые выйти в финал плей-офф, снискав безмерную любовь болельщиков. Не получилось. Теперь клубы в полной неопределенности: что делать с составом, как вести подготовку и на какие средства существовать, учитывая, что в сложившейся ситуации им могут урезать финансирование.

Второй домашний матч "Динамо-Алтай" с "Чебоксарами". 19 января 2020 года
Второй домашний матч "Динамо-Алтай" с "Чебоксарами". 19 января 2020 года
Дмитрий Лямзин

Как закончили сезон

Хоккейное «Динамо-Алтай» остановилось на пороге полуфинальной стадии плей-офф, так ее и не начав. У команды еще был шанс: когда коронавирусная история только начиналась, руководство Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) объявило недельную паузу до 24 марта, но потом заявило о завершении сезона. Все, баста.

При этом у алтайских хоккеистов сохранялись реальные шансы выйти в финал: команда была на ходу и находилась в более выигрышном положении, нежели соперники. «Чебоксары» в четвертьфинале провели на игру больше и имели бы меньше времени, чтобы восстановить силы.

Кто теперь является победителем первенства Высшей хоккейной лиги, решать будут по итогам регулярки, это значит, что алтайская команда довольствуется бронзой.

Второй домашний матч &quot;Динамо-Алтай&quot; с &quot;Чебоксарами&quot;. 19 января 2020 года
Второй домашний матч «Динамо-Алтай» с «Чебоксарами». 19 января 2020 года
Дмитрий Лямзин

Волейбольный «Университет» доиграть не успел два тура. В конце марта команда должна была отправиться в Новосибирск и сыграть там четыре игры с «Владимиром» и «Ярославичем», а в начале апреля поехать в Оренбург.

Иван Воронков, главный тренер «Университета», полагает, что варианты взять очки были вполне реальны: соперники, с которыми предстояло встретиться в Новосибирске, находились ниже в турнирной таблице. Шансы победить (хоть и небольшие) были в игре и с одним из лидеров — оренбургским «Нефтяником».

Теперь «Университет» примостился на 12-м месте из 18 команд. Перед началом сезона задача была попасть в шестерку сильнейших.

Болельщики волейбольного клуба &quot;Университет&quot;
Болельщики волейбольного клуба «Университет»
Из архива редакции

«АлтайБаскет» из-за пандемии коронавируса тоже остановился на полпути. Команда почти на 100% обеспечила себе выход в стадию плей-офф, но сыграть в ней так и не успела. Теперь ее место в общей таблице будет седьмым или восьмым. Окончательное решение по этому вопросу баскетбольной лигой еще не принято.

Футболистам во всей этой истории повезло больше других: у «Динамо-Барнаул» еще остаются призрачные шансы доиграть свой сезон. Возобновить чемпионат должны были 12 апреля, однако РФС продлил паузу до конца мая. Ставить окончательную точку футбольный союз пока не планирует.

Первая игра &quot;АлтайБаскета&quot; в новом сезоне
Первая игра «АлтайБаскета» в новом сезоне
Алтайский спорт

Есть ли у паузу плюсы

Спортивные функционеры уверяют: финансовой выгоды от остановки соревнований нет никакой. Хоккеисты, которым потенциально больше других пришлось бы ездить на выезды, на дороге, конечно, сэкономили, но потеряли на домашних матчах.

В среднем за две игры в Барнауле «Динамо-Алтай» на билетной программе зарабатывало по 700−800 тыс. рублей. Если бы команда прошла в финал, аншлаг был бы обеспечен.

Волейболистам и баскетболистам выезды предстояли не столь далекие. Например, «АлтайБаскет» в последнем туре должен был отправиться в Тобольск — самую ближнюю точку на карте своих разъездов.

&quot;Алтайбаскет&quot; и его болельщики
«Алтайбаскет» и его болельщики
vk.com/altaibasketbarnaul

Что будет с игроками

У большинства алтайских клубов контракты с игроками заключены до конца апреля. В «Динамо-Алтай» уже решили, что с частью спортсменов придется расстаться, игроки об этом предупреждены. 18 хоккеистов останутся в строю и будут продолжать выступать в следующем сезоне.

По словам Руслана Чайкина, директора хоккейного клуба, с 1 мая контракты с ними будут продлены. До 20 июля спортсмены в отпуске, после начнут десятидневные «сухие» тренировки, затем выйдут на лед. Опять же если к этому времени будут сняты все ограничения.

В команде «Университет», состоящей большей частью из местных воспитанников, все игроки разошлись по домам, подписанные с ними контракты продолжают действовать.

&quot;Алтайбаскет&quot; и его болельщики
«Алтайбаскет» и его болельщики
vk.com/altaibasketbarnaul

Та же история и у баскетболистов. Как сообщил Валерий Мантлер, генеральный директор «АлтайБаскета», несколько иногородних игроков разъехались по домам. Покинул Барнаул и известный в баскетбольных кругах тренер Борис Соколовский. Руководство клуба подчеркнуло, что его отъезд связан исключительно со сложившейся ситуацией по коронавирусу. Однако останется ли специалист с командой в следующем сезоне, пока не известно.

Что будет с финансированием

Вопрос дальнейшего финансирования для алтайских клубов сейчас стоит на первом месте. Особенно когда в стране постепенно начинают схлопываться региональные команды. Повод везде один — сокращение бюджетного финансирования и перенаправление средств на борьбу с вирусной угрозой.

Сложнее всего ситуация складывается в Приморье, где власти решили прикрыть почти весь профессиональный спорт, погрязший в огромных долгах. Коронавирус в этой связи стал скорее благовидным предлогом.

Второй домашний матч &quot;Динамо-Алтай&quot; с &quot;Чебоксарами&quot;. 19 января 2020 года
Второй домашний матч «Динамо-Алтай» с «Чебоксарами». 19 января 2020 года
Дмитрий Лямзин

Как стало известно altapress.ru, ХК «Динамо-Алтай» недавно получил письмо с просьбой рассмотреть варианты сокращения финансирования на 10%. В клубе пояснили, что таких возможностей нет, учитывая, что перед командой ставятся амбициозные цели.

Другие алтайские клубы «писем счастья» пока не получали. Altapress.ru направил в министерство спорта края запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Чего ждать дальше

Если представить, что пандемия коронавируса в России пойдет на спад и все запреты будут сняты, футбол Барнаул все равно не увидит раньше середины июня. Как утверждают эксперты, минимум две недели требуется засидевшимся игрокам, чтобы подготовиться к выходу на поле.

Как ни странно, но от сложившейся ситуации футболисты могут только выиграть. Дело в том, что в период вынужденной паузы вновь начались разговоры о переходе российского чемпионата на формат весна — осень, на чем настаивают уже многие команды страны. Возможно, такое решение РФС все-таки примет.

Тогда «Динамо-Барнаул» возобновит чемпионат в августе, за три месяца отыграет оставшиеся девять игр, а весной 2021 года с новыми надеждами начнет полноценный сезон в новом для себя дивизионе «Урал-Приволжье».

Первый домашний матч &quot;Динамо-Барнаул&quot; в сезоне 2019-2020
Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2019−2020
пресс-служба «Динамо-Барнаул»

В середине лета начать подготовку к будущему сезону намерены баскетболисты и волейболисты. «АлтайБаскет», например, запланировал несколько учебно-тренировочных сборов, локация которых будет зависеть от объемов финансирования.

У хоккеистов тоже есть свои планы. Летом «Динамо-Алтай» съездит на две недели в Бочкари, где есть условия для полноценного тренировочного процесса. А затем отправится в Красноярск, который примет предсезонный хоккейный турнир с участием команд ВХЛ-А.

Что касается самого сезона-2020/21, то проведет его барнаульская команда в прежней для себя лиге. Бюджет клуба не позволяет замахиваться на повышение в статусе.

Второй домашний матч &quot;Динамо-Алтай&quot; с &quot;Чебоксарами&quot;. 19 января 2020 года
Второй домашний матч «Динамо-Алтай» с «Чебоксарами». 19 января 2020 года
Дмитрий Лямзин

При этом не исключено, что в первенстве, где играет наша команда, появятся новые участники. Из-за проблем с финансированием уйти в лигу ниже могут несколько клубов ВХЛ-А. Пополниться может и трансферный рынок, откуда «Динамо-Алтай» планирует привлечь хоккеистов на конкретные позиции.

В этом плане коронавирус и его последствия играют алтайскому спорту на руку.

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