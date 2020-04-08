Коронавирусный game over. Как отреагировал на вынужденную паузу алтайский профессиональный спорт

В конце марта три профессиональных клуба Алтайского края досрочно прекратили выступления в различных чемпионатах страны. Обиднее всего хоккеистам: «Динамо-Алтай» — единственная местная команда, которая имела реальные шансы впервые выйти в финал плей-офф, снискав безмерную любовь болельщиков. Не получилось. Теперь клубы в полной неопределенности: что делать с составом, как вести подготовку и на какие средства существовать, учитывая, что в сложившейся ситуации им могут урезать финансирование.

Как закончили сезон

Хоккейное «Динамо-Алтай» остановилось на пороге полуфинальной стадии плей-офф, так ее и не начав. У команды еще был шанс: когда коронавирусная история только начиналась, руководство Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) объявило недельную паузу до 24 марта, но потом заявило о завершении сезона. Все, баста.

При этом у алтайских хоккеистов сохранялись реальные шансы выйти в финал: команда была на ходу и находилась в более выигрышном положении, нежели соперники. «Чебоксары» в четвертьфинале провели на игру больше и имели бы меньше времени, чтобы восстановить силы.

Кто теперь является победителем первенства Высшей хоккейной лиги, решать будут по итогам регулярки, это значит, что алтайская команда довольствуется бронзой.

Второй домашний матч «Динамо-Алтай» с «Чебоксарами». 19 января 2020 года Дмитрий Лямзин

Волейбольный «Университет» доиграть не успел два тура. В конце марта команда должна была отправиться в Новосибирск и сыграть там четыре игры с «Владимиром» и «Ярославичем», а в начале апреля поехать в Оренбург.

Иван Воронков, главный тренер «Университета», полагает, что варианты взять очки были вполне реальны: соперники, с которыми предстояло встретиться в Новосибирске, находились ниже в турнирной таблице. Шансы победить (хоть и небольшие) были в игре и с одним из лидеров — оренбургским «Нефтяником».

Теперь «Университет» примостился на 12-м месте из 18 команд. Перед началом сезона задача была попасть в шестерку сильнейших.

Болельщики волейбольного клуба «Университет» Из архива редакции

«АлтайБаскет» из-за пандемии коронавируса тоже остановился на полпути. Команда почти на 100% обеспечила себе выход в стадию плей-офф, но сыграть в ней так и не успела. Теперь ее место в общей таблице будет седьмым или восьмым. Окончательное решение по этому вопросу баскетбольной лигой еще не принято.

Футболистам во всей этой истории повезло больше других: у «Динамо-Барнаул» еще остаются призрачные шансы доиграть свой сезон. Возобновить чемпионат должны были 12 апреля, однако РФС продлил паузу до конца мая. Ставить окончательную точку футбольный союз пока не планирует.

Первая игра «АлтайБаскета» в новом сезоне Алтайский спорт

Есть ли у паузу плюсы

Спортивные функционеры уверяют: финансовой выгоды от остановки соревнований нет никакой. Хоккеисты, которым потенциально больше других пришлось бы ездить на выезды, на дороге, конечно, сэкономили, но потеряли на домашних матчах.

В среднем за две игры в Барнауле «Динамо-Алтай» на билетной программе зарабатывало по 700−800 тыс. рублей. Если бы команда прошла в финал, аншлаг был бы обеспечен.

Волейболистам и баскетболистам выезды предстояли не столь далекие. Например, «АлтайБаскет» в последнем туре должен был отправиться в Тобольск — самую ближнюю точку на карте своих разъездов.

«Алтайбаскет» и его болельщики vk.com/altaibasketbarnaul

Что будет с игроками

У большинства алтайских клубов контракты с игроками заключены до конца апреля. В «Динамо-Алтай» уже решили, что с частью спортсменов придется расстаться, игроки об этом предупреждены. 18 хоккеистов останутся в строю и будут продолжать выступать в следующем сезоне.

По словам Руслана Чайкина, директора хоккейного клуба, с 1 мая контракты с ними будут продлены. До 20 июля спортсмены в отпуске, после начнут десятидневные «сухие» тренировки, затем выйдут на лед. Опять же если к этому времени будут сняты все ограничения.

В команде «Университет», состоящей большей частью из местных воспитанников, все игроки разошлись по домам, подписанные с ними контракты продолжают действовать.

«Алтайбаскет» и его болельщики vk.com/altaibasketbarnaul

Та же история и у баскетболистов. Как сообщил Валерий Мантлер, генеральный директор «АлтайБаскета», несколько иногородних игроков разъехались по домам. Покинул Барнаул и известный в баскетбольных кругах тренер Борис Соколовский. Руководство клуба подчеркнуло, что его отъезд связан исключительно со сложившейся ситуацией по коронавирусу. Однако останется ли специалист с командой в следующем сезоне, пока не известно.

Что будет с финансированием

Вопрос дальнейшего финансирования для алтайских клубов сейчас стоит на первом месте. Особенно когда в стране постепенно начинают схлопываться региональные команды. Повод везде один — сокращение бюджетного финансирования и перенаправление средств на борьбу с вирусной угрозой.

Сложнее всего ситуация складывается в Приморье, где власти решили прикрыть почти весь профессиональный спорт, погрязший в огромных долгах. Коронавирус в этой связи стал скорее благовидным предлогом.

Второй домашний матч «Динамо-Алтай» с «Чебоксарами». 19 января 2020 года Дмитрий Лямзин

Как стало известно altapress.ru, ХК «Динамо-Алтай» недавно получил письмо с просьбой рассмотреть варианты сокращения финансирования на 10%. В клубе пояснили, что таких возможностей нет, учитывая, что перед командой ставятся амбициозные цели.

Другие алтайские клубы «писем счастья» пока не получали. Altapress.ru направил в министерство спорта края запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Чего ждать дальше

Если представить, что пандемия коронавируса в России пойдет на спад и все запреты будут сняты, футбол Барнаул все равно не увидит раньше середины июня. Как утверждают эксперты, минимум две недели требуется засидевшимся игрокам, чтобы подготовиться к выходу на поле.

Как ни странно, но от сложившейся ситуации футболисты могут только выиграть. Дело в том, что в период вынужденной паузы вновь начались разговоры о переходе российского чемпионата на формат весна — осень, на чем настаивают уже многие команды страны. Возможно, такое решение РФС все-таки примет.

Тогда «Динамо-Барнаул» возобновит чемпионат в августе, за три месяца отыграет оставшиеся девять игр, а весной 2021 года с новыми надеждами начнет полноценный сезон в новом для себя дивизионе «Урал-Приволжье».

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2019−2020 пресс-служба «Динамо-Барнаул»

В середине лета начать подготовку к будущему сезону намерены баскетболисты и волейболисты. «АлтайБаскет», например, запланировал несколько учебно-тренировочных сборов, локация которых будет зависеть от объемов финансирования.

У хоккеистов тоже есть свои планы. Летом «Динамо-Алтай» съездит на две недели в Бочкари, где есть условия для полноценного тренировочного процесса. А затем отправится в Красноярск, который примет предсезонный хоккейный турнир с участием команд ВХЛ-А.

Что касается самого сезона-2020/21, то проведет его барнаульская команда в прежней для себя лиге. Бюджет клуба не позволяет замахиваться на повышение в статусе.

Второй домашний матч «Динамо-Алтай» с «Чебоксарами». 19 января 2020 года Дмитрий Лямзин

При этом не исключено, что в первенстве, где играет наша команда, появятся новые участники. Из-за проблем с финансированием уйти в лигу ниже могут несколько клубов ВХЛ-А. Пополниться может и трансферный рынок, откуда «Динамо-Алтай» планирует привлечь хоккеистов на конкретные позиции.

В этом плане коронавирус и его последствия играют алтайскому спорту на руку.