РФС поддержал закрытие футбольной зоны «Восток», где играет «Динамо-Барнаул»

Исполком Российского футбольного союза поддержал реформу ПФЛ, которая предполагает закрытие зоны «Восток», где играет «Динамо-Барнаул». Ранее большая часть команд, включая барнаульскую, выступили за такую инициативу.

Президент РФС Александр Дюков рассказал ТАСС, что предложение по сокращению количества зон является оправданным и обоснованным, но это тактическое и промежуточное решение.

«Оно нужно для того, чтобы сохранить те клубы, которые играют на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Без этого мы можем эти клубы потерять, и у нас там закончится футбол», — сказал он.

В РФС детально прорабатывают различные подходы к распределению клубов Дальнего Востока между другими зонами, а также обсуждают различные направления развития ПФЛ.

Как ранее сообщал altapress.ru, зона «Восток» по сути изжила себя. Клубам приходится встречаться по четыре раза за сезон, соревновательный фактор полностью отсутствует, так как никто из победителей не претендует на повышение. Для выхода в подэлитную ФНЛ у сибирских команд нет денег.

Барнаульская команда будет играть в зоне «Урал-Приволжье». Вместе с «Динамо-Барнаул» сюда переходит ФК «Новосибирск».