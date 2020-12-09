Алтай бросает вызов Шойгу: в Барнауле создадут конкурента раскрученной «Гонке героев»

Что предполагают соревнования
Барнаульские гонка с препятствиями (по-английски Obstacle Course Race) будет называться ALFAMEN OCR. Провести ее хотят 12 июня 2021 года в Затоне, где для этого подготовят специальную трассу.
Как обещают организаторы, она будет включать в себя как минимум 20 препятствий.
Обычно это водные преграды, высокие стены, наклонные заборы, колючая проволока, подземные тоннели, канаты, траншеи, рвы с водой, даже имитация боевых действий с холостыми выстрелами из автоматов и пулеметов. В общем, все серьезно.
Трасса гонки ALFAMEN OCR протяженностью 10 км для особо выносливых.
Смогут ли участники ее преодолеть будут проверять заранее. Зарегистрировавшимся придется доказать, что они способны пройти весь сложный путь.
В течение 3,5 месяцев до старта начнется подготовка с онлайн тренировками контрольными проверками, объясняют организаторы. В итоге показать себя в экстремальных условиях смогут только лучшие из лучших.
Какие есть альтернативы
«Гонки героев» в России давно не в новинку. В нашей стране их продвижением занимается компания «Лига Героев», возглавляемая Оксаной Шойгу, дочерью министра обороны Сергея Шойгу.
Ежегодно «Лига Героев» проводит целую серию таких соревнований в основном в городах-миллионниках. Ближайшая точка забега для выносливых от Барнаула — это Новосибирск.
Пройти соревнования там должны 31 июля будущего года, опять же если позволит эпидемиологическая ситуация. В нынешнем короновирусной сезоне почти все старты «Лиге Героев» пришлось отменить.
Как зарегистрироваться и сколько стоит
Один из организаторов проекта ALFAMEN в Барнауле Оксана Тупикова рассказывает, что сайт, где можно будет подать заявку заработает 10 декабря. Тогда же и начнется массовая регистрация.
Условий два — совершеннолетие участника и наличие у него медицинской страховки. Последняя будет входить в стоимость участия.
Точную сумму организаторы пока не называют, но, скорее всего, она будет не выше 3 тыс. рублей с человека. Для сравнения, сейчас самый дешевый билет на «Гонку героев» в Новосибирске стоит 2,8 тыс. рублей.
Чего ждать еще
ALFAMEN — это целая серия зрелищных соревнований, которые планируется проводить в течение всего 2021 года. 8 января в Затоне состоится первое — ALFAMEN CNOWMO или гонки на снегоходах.
Учитывая, что с распространением коронавируса в Барнауле все сложно, их решено провести без зрителей.
Посмотреть зрелищные заезды можно будет на YouTube канале ALFAMEN и на большом экране Дворца спорта «Титов-Арены», где трансляция будет вестись в прямом эфире.
Еще два крупных старта планируется провести летом и осенью. В промежутках между ними предполагаются турниры памяти и истории. В США нечто подобное проводится уже давно. Там, например, спортсмены с 20 килограммовой экипировкой преодолевают 110 лестничных маршей.
Так они чтят память погибших в огне пожарных.