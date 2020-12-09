Алтай бросает вызов Шойгу: в Барнауле создадут конкурента раскрученной «Гонке героев»

В следующем году Барнаул впервые проведут соревнования по аналогии с «Гонками героев» — забеги по пересеченной местности с множеством препятствий и испытаний. Дата и место известны. На днях организаторы обещают начать регистрацию. Несмотря на то, что гендорных ограничений нет, они предполагают, что экстрим будет больше интересен мужчинам.

"Гонка героев" в Новосибирске в 2018 году.

Что предполагают соревнования

Барнаульские гонка с препятствиями (по-английски Obstacle Course Race) будет называться ALFAMEN OCR. Провести ее хотят 12 июня 2021 года в Затоне, где для этого подготовят специальную трассу.

Как обещают организаторы, она будет включать в себя как минимум 20 препятствий.

«Гонка героев» в Новосибирске в 2018 году. vk.com/herorace_nsk

Обычно это водные преграды, высокие стены, наклонные заборы, колючая проволока, подземные тоннели, канаты, траншеи, рвы с водой, даже имитация боевых действий с холостыми выстрелами из автоматов и пулеметов. В общем, все серьезно.

Трасса гонки ALFAMEN OCR протяженностью 10 км для особо выносливых.

Смогут ли участники ее преодолеть будут проверять заранее. Зарегистрировавшимся придется доказать, что они способны пройти весь сложный путь.

«Гонка героев» в Новосибирске в 2018 году. vk.com/herorace_nsk

В течение 3,5 месяцев до старта начнется подготовка с онлайн тренировками контрольными проверками, объясняют организаторы. В итоге показать себя в экстремальных условиях смогут только лучшие из лучших.

Какие есть альтернативы

«Гонки героев» в России давно не в новинку. В нашей стране их продвижением занимается компания «Лига Героев», возглавляемая Оксаной Шойгу, дочерью министра обороны Сергея Шойгу.

Ежегодно «Лига Героев» проводит целую серию таких соревнований в основном в городах-миллионниках. Ближайшая точка забега для выносливых от Барнаула — это Новосибирск.

«Гонка героев» в Новосибирске в 2018 году. vk.com/herorace_nsk

Пройти соревнования там должны 31 июля будущего года, опять же если позволит эпидемиологическая ситуация. В нынешнем короновирусной сезоне почти все старты «Лиге Героев» пришлось отменить.

Как зарегистрироваться и сколько стоит

Один из организаторов проекта ALFAMEN в Барнауле Оксана Тупикова рассказывает, что сайт, где можно будет подать заявку заработает 10 декабря. Тогда же и начнется массовая регистрация.

Условий два — совершеннолетие участника и наличие у него медицинской страховки. Последняя будет входить в стоимость участия.

Точную сумму организаторы пока не называют, но, скорее всего, она будет не выше 3 тыс. рублей с человека. Для сравнения, сейчас самый дешевый билет на «Гонку героев» в Новосибирске стоит 2,8 тыс. рублей.

«Гонка героев» в Новосибирске в 2018 году. vk.com/herorace_nsk

Чего ждать еще

ALFAMEN — это целая серия зрелищных соревнований, которые планируется проводить в течение всего 2021 года. 8 января в Затоне состоится первое — ALFAMEN CNOWMO или гонки на снегоходах.

Учитывая, что с распространением коронавируса в Барнауле все сложно, их решено провести без зрителей.

Посмотреть зрелищные заезды можно будет на YouTube канале ALFAMEN и на большом экране Дворца спорта «Титов-Арены», где трансляция будет вестись в прямом эфире.

Монтаж экрана на фасаде Дворца спорта. Дмитрий Лямзин

Еще два крупных старта планируется провести летом и осенью. В промежутках между ними предполагаются турниры памяти и истории. В США нечто подобное проводится уже давно. Там, например, спортсмены с 20 килограммовой экипировкой преодолевают 110 лестничных маршей.

Так они чтят память погибших в огне пожарных.