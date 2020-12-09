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Спорт

Алтай бросает вызов Шойгу: в Барнауле создадут конкурента раскрученной «Гонке героев»

В следующем году Барнаул впервые проведут соревнования по аналогии с «Гонками героев» — забеги по пересеченной местности с множеством препятствий и испытаний. Дата и место известны. На днях организаторы обещают начать регистрацию. Несмотря на то, что гендорных ограничений нет, они предполагают, что экстрим будет больше интересен мужчинам.

"Гонка героев" в Новосибирске в 2018 году.
"Гонка героев" в Новосибирске в 2018 году.
https://vk.com/herorace_nsk

Что предполагают соревнования

Барнаульские гонка с препятствиями (по-английски Obstacle Course Race) будет называться ALFAMEN OCR. Провести ее хотят 12 июня 2021 года в Затоне, где для этого подготовят специальную трассу.

Как обещают организаторы, она будет включать в себя как минимум 20 препятствий.

&quot;Гонка героев&quot; в Новосибирске в 2018 году.
«Гонка героев» в Новосибирске в 2018 году.
vk.com/herorace_nsk

Обычно это водные преграды, высокие стены, наклонные заборы, колючая проволока, подземные тоннели, канаты, траншеи, рвы с водой, даже имитация боевых действий с холостыми выстрелами из автоматов и пулеметов. В общем, все серьезно.

Трасса гонки ALFAMEN OCR протяженностью 10 км для особо выносливых.

Смогут ли участники ее преодолеть будут проверять заранее. Зарегистрировавшимся придется доказать, что они способны пройти весь сложный путь.

&quot;Гонка героев&quot; в Новосибирске в 2018 году.
«Гонка героев» в Новосибирске в 2018 году.
vk.com/herorace_nsk

В течение 3,5 месяцев до старта начнется подготовка с онлайн тренировками контрольными проверками, объясняют организаторы. В итоге показать себя в экстремальных условиях смогут только лучшие из лучших.

Какие есть альтернативы

«Гонки героев» в России давно не в новинку. В нашей стране их продвижением занимается компания «Лига Героев», возглавляемая Оксаной Шойгу, дочерью министра обороны Сергея Шойгу.

Ежегодно «Лига Героев» проводит целую серию таких соревнований в основном в городах-миллионниках. Ближайшая точка забега для выносливых от Барнаула — это Новосибирск.

&quot;Гонка героев&quot; в Новосибирске в 2018 году.
«Гонка героев» в Новосибирске в 2018 году.
vk.com/herorace_nsk

Пройти соревнования там должны 31 июля будущего года, опять же если позволит эпидемиологическая ситуация. В нынешнем короновирусной сезоне почти все старты «Лиге Героев» пришлось отменить.

Как зарегистрироваться и сколько стоит

Один из организаторов проекта ALFAMEN в Барнауле Оксана Тупикова рассказывает, что сайт, где можно будет подать заявку заработает 10 декабря. Тогда же и начнется массовая регистрация.

Условий два — совершеннолетие участника и наличие у него медицинской страховки. Последняя будет входить в стоимость участия.

Точную сумму организаторы пока не называют, но, скорее всего, она будет не выше 3 тыс. рублей с человека. Для сравнения, сейчас самый дешевый билет на «Гонку героев» в Новосибирске стоит 2,8 тыс. рублей.

&quot;Гонка героев&quot; в Новосибирске в 2018 году.
«Гонка героев» в Новосибирске в 2018 году.
vk.com/herorace_nsk

Чего ждать еще

ALFAMEN — это целая серия зрелищных соревнований, которые планируется проводить в течение всего 2021 года. 8 января в Затоне состоится первое — ALFAMEN CNOWMO или гонки на снегоходах.

Учитывая, что с распространением коронавируса в Барнауле все сложно, их решено провести без зрителей.

Посмотреть зрелищные заезды можно будет на YouTube канале ALFAMEN и на большом экране Дворца спорта «Титов-Арены», где трансляция будет вестись в прямом эфире.

Монтаж экрана на фасаде Дворца спорта.
Монтаж экрана на фасаде Дворца спорта.
Дмитрий Лямзин

Еще два крупных старта планируется провести летом и осенью. В промежутках между ними предполагаются турниры памяти и истории. В США нечто подобное проводится уже давно. Там, например, спортсмены с 20 килограммовой экипировкой преодолевают 110 лестничных маршей.

Так они чтят память погибших в огне пожарных.

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