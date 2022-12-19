Первый матч сборная Аргентины провела с командой Уругвая 16 мая 1901. Тогда она вышла победителем со счетом 3:2.
Сборная Аргентины находится под управлением Ассоциации футбола Аргентины. Ассоциация стала членом ФИФА в 1912 году и членом КОНМЕБОЛ в 1916 году.
На протяжении 27 лет сборная Аргентины играла только в Южной Америке. За пределы родины команда выбралась в 1928 году и сыграла в Лиссабоне с командой Португалии.
Сборная Аргентины участвовала почти во всех 46 турнирах на Кубке Америки. 15 раз она становилась чемпионом Америки, это делает ее второй сборной по числу завоеванных титулов.
Только четыре игры Аргентина пропустила: в Перу (1939 год), в Бразилии (1949 год), затем снова в Перу (1953 год) и Колумбии (2001 год).
Из 195 проведенных матчей она выиграла 122, проиграла 33 и сыграла вничью 40.
В истории навсегда останутся победы Аргентины на чемпионате мира. Сборная 18 раз участвовала в финальных стадиях турнира. Три из них принесли ей долгожданную победу — в 1978, 1986 и 2022 годах.
Аргентина — одна из немногих стран, которой удавалось трижды становиться чемпионом мира. До нее трижды выиграть мундиаль удавалось лишь командам Бразилии, Италии и Германии.
Лучший бомбардир сборной, а впоследствии и лучший футболист на чемпионате мира в Катаре — Лионель Месси. Он командир сборной с 2011 года.
Месси опередил Пеле, Роналду и Марадону по общей сумме достижений за всю карьеру, включая количество забитых голов, официальных призов, титулов и наград. Только за Аргентину он сыграл 172 матчей и забил 98 мячей.
В числе его наград — семь «Золотых мячей» и шесть «Золотых бутс».
Победа за титул чемпиона мира 2022 года дался сборной Аргентины нелегко. Франция не уступала до самого конца.
Сборная Аргентины забила два мяча в первом тайме. Но Франция смогла отыграться и сравнять счет. Командам дали дополнительное время, в которое они снова вышли в ничью — 3:3.
Обладателя трофея выявили в серии пенальти. Аргентинцев спас их лучший игрок Лео Месси. Ему уступил французский игрок Килиан Мбаппе. Он оформил хет-трик и реализовал свой удар в серии.
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