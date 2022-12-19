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О сборной Аргентины

Первый матч сборная Аргентины провела с командой Уругвая 16 мая 1901. Тогда она вышла победителем со счетом 3:2.

Сборная Аргентины находится под управлением Ассоциации футбола Аргентины. Ассоциация стала членом ФИФА в 1912 году и членом КОНМЕБОЛ в 1916 году.

На протяжении 27 лет сборная Аргентины играла только в Южной Америке. За пределы родины команда выбралась в 1928 году и сыграла в Лиссабоне с командой Португалии.