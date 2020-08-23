Победный удар из нокдауна: «Русского Витязя» сравнили с молодым Тайсоном

Спортсмен назвал красотой бой россиянина против Диллиана Уайта. Отдельно Лебедев отметил удар, который привел к нокауту британца. В той ситуации все было сделано как по учебнику, считает спортсмен. Действия Поветкина россиянин посчитал ярким проявлением советской боксерской школы.
Сбил с ног
Поветкин нокаутировал Уайта. При этом российский тяжеловес побывал в нокдауне в концовке четвертого раунда.
А уже в начале пятого ему удался мощный удар, сбивший соперника с ног.
Уже после поединка Поветкин заявил, что победный выпад не просто везение, а плод упорных тренировок. Он изучал соперника и дождался окошка, чтобы как следует «вдарить», отметил Александр.
Россиянин стал временным чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и обладателем почетного пояса WBC Diamond, пишет Lenta.ru.
Поветкин одержал 36-ю победу в карьере и 25-ю нокаутом. Уайт потерпел второе поражение на профессиональном ринге.
Впереди — матч-реванш.
Отдых на Алтае
В июне Александр Поветкин был в Алтайском крае — для подготовки к предстоящему бою против британца Диллиана Уайта.
О приезде на Алтай Поветкин написал в своем Instagram.
«Я очень рад, что есть дата нашего боя, сейчас мы готовимся на Алтае. Диллиан хороший, сильный боксер, будет интересно с ним побоксировать. Для меня это тоже важный бой. Так что я отдам все силы и всё сделаю, чтобы показать красивый, интересный бой», — сообщил боксер.