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Спорт

Победный удар из нокдауна: «Русского Витязя» сравнили с молодым Тайсоном

Бывший российский боксер Денис Лебедев сравнил Александра Поветкина — «Русского Витязя», как называют его в спортивных кругах — с американским боксером Майком Тайсоном в молодости, сообщает РИА Новости.

Боксерские перчатки.
Боксерские перчатки.
СС0

Спортсмен назвал красотой бой россиянина против Диллиана Уайта. Отдельно Лебедев отметил удар, который привел к нокауту британца. В той ситуации все было сделано как по учебнику, считает спортсмен. Действия Поветкина россиянин посчитал ярким проявлением советской боксерской школы.

Сбил с ног

Поветкин нокаутировал Уайта. При этом российский тяжеловес побывал в нокдауне в концовке четвертого раунда.

А уже в начале пятого ему удался мощный удар, сбивший соперника с ног.

Уже после поединка Поветкин заявил, что победный выпад не просто везение, а плод упорных тренировок. Он изучал соперника и дождался окошка, чтобы как следует «вдарить», отметил Александр.

Россиянин стал временным чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и обладателем почетного пояса WBC Diamond, пишет Lenta.ru.

Поветкин одержал 36-ю победу в карьере и 25-ю нокаутом. Уайт потерпел второе поражение на профессиональном ринге.

Впереди — матч-реванш.

Отдых на Алтае

В июне Александр Поветкин был в Алтайском крае — для подготовки к предстоящему бою против британца Диллиана Уайта.

О приезде на Алтай Поветкин написал в своем Instagram.

«Я очень рад, что есть дата нашего боя, сейчас мы готовимся на Алтае. Диллиан хороший, сильный боксер, будет интересно с ним побоксировать. Для меня это тоже важный бой. Так что я отдам все силы и всё сделаю, чтобы показать красивый, интересный бой», — сообщил боксер.

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