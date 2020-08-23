Победный удар из нокдауна: «Русского Витязя» сравнили с молодым Тайсоном

Бывший российский боксер Денис Лебедев сравнил Александра Поветкина — «Русского Витязя», как называют его в спортивных кругах — с американским боксером Майком Тайсоном в молодости, сообщает РИА Новости .

Спортсмен назвал красотой бой россиянина против Диллиана Уайта. Отдельно Лебедев отметил удар, который привел к нокауту британца. В той ситуации все было сделано как по учебнику, считает спортсмен. Действия Поветкина россиянин посчитал ярким проявлением советской боксерской школы.

Сбил с ног

Поветкин нокаутировал Уайта. При этом российский тяжеловес побывал в нокдауне в концовке четвертого раунда.

А уже в начале пятого ему удался мощный удар, сбивший соперника с ног.

Уже после поединка Поветкин заявил, что победный выпад не просто везение, а плод упорных тренировок. Он изучал соперника и дождался окошка, чтобы как следует «вдарить», отметил Александр.

Россиянин стал временным чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и обладателем почетного пояса WBC Diamond, пишет Lenta.ru.

Поветкин одержал 36-ю победу в карьере и 25-ю нокаутом. Уайт потерпел второе поражение на профессиональном ринге.

Впереди — матч-реванш.

Отдых на Алтае

В июне Александр Поветкин был в Алтайском крае — для подготовки к предстоящему бою против британца Диллиана Уайта.

О приезде на Алтай Поветкин написал в своем Instagram.