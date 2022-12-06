Почему и сколько медалей не получила российская сборная за Олимпиаду 2012 года

У спортсменов из России на Олимпиаде 2012 года в Лондоне обнаружили 21 нарушение антидопинговых правил. Сборная страны лишилась 13 медалей, сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

Итоги перепроверки показали, что российские спортсмены остались без двух золотых, десяти серебряных и одной бронзовой медали. После распределения наград Россия получила одно золото и одно серебро.

Проанализированных повторно проб в ITA оказалось свыше 2,7 тыс. Исследование проходило и с применением нового метода обнаружения анаболических стероидов. Такого новшества в 2012 году еще не было.

Взятые пробы отобрали согласно «индивидуальной оценке рисков», виду спорта, исследований, источников, а также сохранности образцов.

Выявлены 73 нарушения антидопинговых правил. По этой причине отозвали 31 медаль и перераспределили 46. Из них 22 медали по тяжелой атлетике, четыре по борьбе, две по гребле на байдарках и каноэ.

Помимо России, нарушения также зафиксировали в Белоруссии (11), Украине (7), Казахстане (6) и Турции (5).

Международное агентство ITA займется проверкой проб с Олимпиады-2014 в Сочи. Эту работу начали в Международном олимпийском комитете (МОК) до создания агентства.

Также МОК проводят повторный анализ лондонских проб перед летними Играми в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

При расследовании допинг-скандала в России протестировали около 500 проб.

Агентство ITA создали в 2018 году. Все программы повторного тестирования и прочую антидопинговую работу делегировал МОК.

Ранее стало известно, что титулованные сестры-близняшки уйдут из спорта, если сборную РФ не пустят на Олимпиаду.