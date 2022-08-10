Титулованные сестры-близняшки уйдут из спорта, если сборную РФ не пустят на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Большинство спортивных федераций согласились с рекомендацией, пишет bfm.ru. Также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.
Между тем в сентябре 2021 года близняшки Аверины после Игр решили заняться учебой и забросить художественную гимнастику. А президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала о жестком разговоре с Ариной Авериной, которая хотела завершить выступления после Олимпиады в Токио.
Тренер резко отреагировала на это и убедила гимнасток отказаться от этой идеи.
Игры
На Олимпиаде-2020 в Токио российские гимнастки впервые за 25 лет остались без «золота». Дина уступила в борьбе за награду израильтянке Линой Ашрам. Арина осталась без медали, заняв четвертое место.
Как отмечают спортивные эксперты, программа, показанная Ашрам, была сложнее, нежели у ее российской конкурентки. А за потерю ленты судьи сняли предусмотренное спортивным регламентом «балльную сумму».
После Дина Аверина, выигравшая «серебро» на олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике, призвала прекратить травлю в интернете израильтянки Линой Ашрам.