10 августа
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Спорт

Титулованные сестры-близняшки уйдут из спорта, если сборную РФ не пустят на Олимпиаду

Лидеры национальной сборной России по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины в YouTube-шоу «Обмен спортом» заявили, что завершат спортивную карьеру, если сборную России не допустят до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает ТАСС.

Олимпийские игры.
Олимпийские игры.
СС0, alasdair massie

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Большинство спортивных федераций согласились с рекомендацией, пишет bfm.ru. Также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.

Между тем в сентябре 2021 года близняшки Аверины после Игр решили заняться учебой и забросить художественную гимнастику. А президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала о жестком разговоре с Ариной Авериной, которая хотела завершить выступления после Олимпиады в Токио.

Тренер резко отреагировала на это и убедила гимнасток отказаться от этой идеи.

Игры

На Олимпиаде-2020 в Токио российские гимнастки впервые за 25 лет остались без «золота». Дина уступила в борьбе за награду израильтянке Линой Ашрам. Арина осталась без медали, заняв четвертое место.

Как отмечают спортивные эксперты, программа, показанная Ашрам, была сложнее, нежели у ее российской конкурентки. А за потерю ленты судьи сняли предусмотренное спортивным регламентом «балльную сумму».

После Дина Аверина, выигравшая «серебро» на олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике, призвала прекратить травлю в интернете израильтянки Линой Ашрам.

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