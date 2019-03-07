Почему на Универсиаду от Алтая поехала одна спортсменка и семь чиновников

9 марта рубцовская лыжница Яна Кирпиченко выступит в эстафете на Универсиаде, где она стала единственным спортсменом-участником от Алтайского края. Однако вместе с ней в Красноярске засветилась целая группа алтайских чиновников и журналистов, часть из которых командировали за счет бюджета. «Надо больше общаться с коллегами и перенимать опыт», — объяснил главную цель поездки министр спорта Алексей Перфильев.

Почему край представляет одна Кирпиченко?

Изначально предполагалось, что участников от Алтайского края на Универсиаде может быть трое — лыжница Яна Кирпиченко, горнолыжник Олег Жудин и биатлонист Даниил Серохвостов.

Вопроса по Яне вообще не было: она лучшая среди россиянок в зачете спортсменок до 23 лет, чемпионка мира среди молодежи. С этого сезона Кирпиченко тренируется в группе всемирно известного тренера Маркуса Крамера, с которым, например, наибольших высот достиг Александр Легков. Об этом пишет Sports.ru.

Яна Кирпиченко. www.instagram.com/yana_kirpichenko

У Олега Жудина тоже были хорошие шансы попасть на Универсиаду, он показывал неплохие результаты в юниорском первенстве России (до 20 лет). Но в последний момент перед стартами Олега подкосила травма.

У биатлониста Даниила Серохвостова, который считается одним из самых перспективных в юниорской сборной страны, сезон изначально не задался. На Универсиаду он не попал.

В итоге от Алтайского края поехала одна Кирпиченко. В первые дни соревнования она смогла завоевать сразу две бронзовые медали.

9 марта Яну ожидает женская эстафетная гонка. Скорее всего ей доверят первый этап классическим стилем. А 11 марта состоится лыжный женский масс-старт на 15 км.

Бронзовая медаль Яны Кирпиченко vk.com/id74529220

Почему Универсиада — дело Томенко?

Губернатор края Виктор Томенко принял участие в открытии Универсиады 2 марта. Его участие в этом событии более чем понятно: в определенном смысле это мероприятие — его детище. Подготовка к Универсиаде до назначения губернатором Алтайского края была для Томенко личным делом. В предновогоднем интервью он признавался, что почти все организационные процессы были «завязаны» на нем.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Я был вовлечен в орбиту управленческих кадров в резерве президента. Но, честно сказать, думал, что буду работать в Красноярском крае до Универсиады, там было почти все на меня завязано. Но обстоятельства сложились иначе.

Эта поездка стала для него первым возвращением на родину после назначения губернатором Алтайского края (в Барнаул он приехал 1 июня).

Побывал на Универсиаде, по данным altapress.ru, и заместитель Томенко, тоже выходец из Красноярского края, Игорь Степаненко.

Зачем ездили остальные чиновники?

По словам Алексея Перфильева, как таковой официальной делегации от Алтайского края не было. «Все поехали по велению собственного зова», — объяснил министр спорта.

В итоге в Красноярске помимо Виктора Томенко оказался сам Перфильев, начальник отдела физвоспитания и спорта Петр Кобзоренко, пресс-секретарь министерства Алексей Янкин.

Последний, по словам Перфильева, должен был «всесторонне освещать ход Универсиады». При этом последняя новость на сайте ведомства датирована 18 февраля.

К слову, вместе с чиновниками в Красноярске находились еще два человека из подведомственной минспорту газеты «Алтайский спорт»: редактор Вадим Вязанцев и корреспондент Иван Блаженко.

Расходы на проезд, проживание и питание принимающая сторон на себя не брала, как это было, например, на Олимпиаде в Сочи. Гости Универсиады должны были все оплачивать сами.

По словам Алексея Перфильева, он и Алексей Янкин были командированы от минспорта. Петр Кобзоренко на время соревнований брал отпуск и оплачивал поездку из своего кармана.

Алексей Перфильев,

министр спорта Алтайского края:

Мы же не можем локализоваться и не выходить за пределы Алтайского края. Надо стремиться к лучшему, смотреть, что проходит у коллег. Я в конце марта планирую поехать в Тюмень, там будет финал Всероссийской сельской олимпиады. Для того, чтобы через два года пригласить всех к себе. Нам-то как раз и важно оценить, где мы и где все.

Председатель комитета по физкультуре и спорту мэрии Барнаула Алексей Каретников, который также засветился на Универсиаде, рассказал altapress.ru, что входил в состав делегации края.

По словам Каретникова, на имя главы города Сергея Дугина из министерства спорта края пришло письмо с просьбой согласовать его участие в делегации.

Алексей Каретников,

председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Барнаула:

Главная цель была одна — посмотреть организацию, поучиться для своей дальнейшей работы. Это вопросы и обеспечения безопасности, и подготовки спортивных объектов, и работы волонтеров, судей — целый комплекс.

На вопрос altapress.ru, каким образом была оформлена поездка, была ли она командировкой, Каретников попросил направить ему запрос. Что редакция и сделала.

Депутат Татьяна Ильюченко ( справа) на Универсиаде в Красноярске vk.com/id14486835

Депутат краевого парламента Татьяна Ильюченко в Красноярске была три дня. Она поехала по приглашению заксобрания Красноярского края. Расходы по ее командировке взяло на себя АКЗС.

Татьяна Ильюченко,

депутат Алтайского краевого законодательного собрания:

Для своей работы много почерпнула — как организовать столь масштабное мероприятие, что для этого нужно сделать. Пообщалась с красноярскими коллегами-депутатами, узнала, какие трудности у них были, как из них приходилось выходить. Это колоссальный опыт, который нужно использовать.

Кто поехал из журналистов?

В Красноярске на время проведения Универсиады высадился десант алтайских журналистов. Большинство из них представляют бюджетные СМИ. От «Алтайского спорта» поехало два человека, от «Катунь 24» — тоже два. Еще один представитель — от «Алтайской правды».

«Катунь-24» на Универсиаде в Красноярске vk.com/id74529220

Многие из них останутся в Красноярске до конца соревнований.

Из небюджетных СМИ на Универсиаду поехал лишь спортивный журналист «Наших новостей» Кирилл Политов. По его словам, поездка оказалась экономной — в Красноярске у него живут родители.

Сколько стоит съездить в Красноярск?

Прямого авиарейса из Барнаула в Красноярск нет. Самый удобный вариант полета с единственной пересадкой есть через Иркутск. Минимальная стоимость билета в один конец на 1 марта составляла 15 тысяч. Добраться до Красноярска таким маршрутом можно за 21 час.

Есть также рейсы из Новосибирска в Красноярск авиакомпании «Победа». Цена билета в оба конца в марте составляет порядка 8,5 тысяч рублей. Но здесь нужно иметь в виду стоимость дороги из Барнаула в Новосибирск.

Часть гостей Универсиады добирались до места поездом. Стоимость купе до Новосибирска — 1,3 тысяч, а потом до Красноярска — еще 2,4 тысячи.

Огонь зимней Универсиады-2019 krsk2019.ru

Проживание в Красноярске недешевое. Если обычно сутки в местной гостинице стоят в среднем 2,3 тысячи рублей, то в период Универсиады с 2 по 12 марта — больше 5,3 тысяч рублей.

То есть минимальная стоимость дороги и проживания (например, на три дня) составляет порядка 22 тысяч рублей на человека.

Питание тоже все за свой счет. Для аккредитованных на Универсиаде журналистов в пресс-центрах есть только напитки, кофе и сладости.