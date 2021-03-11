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Спорт

«Почта России» выпустит коллекционные конверты и штемпель с этапом Кубка мира по гребле в Барнауле

«Почта России» выпустит ограниченный тираж конвертов по случаю второго этапа Кубка мира по гребле в Барнауле, рассказала «Катунь 24» главный специалист по корпоративным коммуникациям краевого управления федеральной почтовой связи Евгения Нагих.

Конверт с символикой этапа Кубка мира по гребле в Барнауле.
Конверт с символикой этапа Кубка мира по гребле в Барнауле.
кадр из видео "Катунь 24".

Напомним, второй этап Кубок мира по гребле, который пройдет в конце мая в Барнауле, может стать главным спортивным событием всей страны.

В Алтайском крае соревнования такого уровня состоятся впервые. Более того, они станут отборочными на Олимпиаду в Токио.

Нагих рассказала, что алтайские почтовики к спортивному мероприятию выпустят ограниченный тираж конвертов с символикой Кубка мира, а также специальный штемпель.

«Уникальные конверты с логотипом. На них ставится оттиск специальным штемпелем. Такая продукция становится уникальной <> Спецштемпель с фиксированной датой, он в процессе производства», — пояснила она.

«Для коллекционеров, для людей, которые собирают открытки и конверты. Для них это очень важно, очень значимо. Есть наши партнеры за границей, которые нам звонят и просят оставить», — подчеркнула Нагих.

Она отметила, что конверты на данный момент уже находятся в производстве. Вскоре, добавила Нагих, они «разойдутся по всему миру».

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко снялся в ролике о Кубке мира по гребле на байдарках и каноэ.

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