После смерти Пеле в Бразилии объявили трехдневный траур

Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил трехдневный траур после смерти легендарного футболиста Пеле. Об этом сообщает CNN Brasil.

Президент обратился к родственникам экс-футболиста. Он выразил им соболезнования, а также добавил, что Пеле «открыл Бразилию миру».

«Он превратил футбол в искусство и радость», — добавил Болсонару.

Напомним, единственный трехкратный чемпион мира Пеле скончался в возрасте 82 лет от рака толстой кишки.

Бразилец носил титул Лучшего футболиста ХХ века по версии ФИФА. В составе сборной Бразилии он провел 92 матча и забил 77 мячей.

Между тем в соцсетях появились кадры, на которых виден позолоченный саркофаг, украшенный барельефами. Они изображают лучшие моменты карьеры Пеле, пишет sportmk.ru.