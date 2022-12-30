Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле умер в возрасте 82 лет, сообщает Lenta.ru.

Подробностей произошедшего не сообщается.

Между тем в соцсетях появились кадры с видео, на котором виден позолоченный саркофаг, украшенный барельефами, изображающими лучшие моменты карьеры Пеле, пишет sportmk.ru.

На днях легендарный футболист попрощался с родными из-за ухудшения состояния.

Два года назад у Пеле диагностировали рак. В конце ноября его госпитализировали в клинику в Сан-Паулу. Но состояние легендарного спортсмена ухудшилось.

Химиотерапия, проведенная за последние месяцы, не дала никакого результата.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Его тогда планово госпитализировали для прохождения лечения. Позже телеканал сообщил, что у Пеле были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.

В 2014 году футболиста срочно госпитализировали. Из-за болезни сорвались торжественные меропрития в музее Пеле, в которых должен был участвовать экс-футболист.

О футболисте

Пеле — единственный трехкратный чемпион мира. Лучший футболист XX века по версии ФИФА. В составе сборной Бразилии он провел 92 матча и забил 77 мячей.

Пеле. wikipedia.org ( CCO)