Подробностей произошедшего не сообщается.
Между тем в соцсетях появились кадры с видео, на котором виден позолоченный саркофаг, украшенный барельефами, изображающими лучшие моменты карьеры Пеле, пишет sportmk.ru.
На днях легендарный футболист попрощался с родными из-за ухудшения состояния.
Два года назад у Пеле диагностировали рак. В конце ноября его госпитализировали в клинику в Сан-Паулу. Но состояние легендарного спортсмена ухудшилось.
Химиотерапия, проведенная за последние месяцы, не дала никакого результата.
В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Его тогда планово госпитализировали для прохождения лечения. Позже телеканал сообщил, что у Пеле были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.
В 2014 году футболиста срочно госпитализировали. Из-за болезни сорвались торжественные меропрития в музее Пеле, в которых должен был участвовать экс-футболист.
О футболисте
Пеле — единственный трехкратный чемпион мира. Лучший футболист XX века по версии ФИФА. В составе сборной Бразилии он провел 92 матча и забил 77 мячей.
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