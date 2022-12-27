27 декабря
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Жизнь

Легендарный футболист попрощался с родными из-за ухудшения состояния

Состояние здоровья короля футбола Пеле ухудшается.

Медицина, реанимация. Врач.
Медицина, реанимация. Врач.
CC0

В больнице он попрощался с родными и близкими. 82-летний король футбола медленно проигрывает битву с раком, пишет РИА Новости.

Два года назад у Пеле диагностировали рак. В конце ноября его госпитализировали в клинику в Сан-Паулу. На днях состояние легендарного спортсмена ухудшилось, сообщает bfm.ru.

Химиотерапия, проведенная за последние месяцы, не дала никакого результата.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Его тогда планово госпитализировали для прохождения лечения. Позже телеканал сообщил, что у Пеле были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.

В 2014 году футболиста срочно доставили в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. По информации браильских СМИ, у короля футбола возникли проблемы с желудком. Из-за болезни сорвались торжественные меропрития в музее Пеле, в которых должен был участвовать экс-футболист.

О футболисте

Пеле — единственный трехкратный чемпион мира. Лучший футболист XX века по версии ФИФА. В составе сборной Бразилии он провел 92 матча и забил 77 мячей.

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