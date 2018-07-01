Как болельщики пережили матч России и Испании

Вечером 1 июля Россия одержала победу над Испанией и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018 по футболу. Решающие голы удалось забить в серии пенальти. От переполняющих эмоций болельщики запускали салют, пели песни и делились радостью в соцсетях.