Как болельщики пережили матч России и Испании

Вечером 1 июля Россия одержала победу над Испанией и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018 по футболу. Решающие голы удалось забить в серии пенальти. От переполняющих эмоций болельщики запускали салют, пели песни и делились радостью в соцсетях.
Основное время встречи на московском стадионе "Лужники" завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время командам не удалось поразить ворота друг друга, а в серии пенальти точнее оказались российские футболисты - 4:3.
Болельщики пришли на матч в нарядных костюмах, украсив свои головы кокошниками.
Сети рукоплещут мастерству голкипера Игоря Акинфеева.
Решающая схватка в игре вызвала настолько бурные эмоции, что девушки рвали на себе майки.
Барнаульцы лично поприсутствовали на соревнованиях. В частности игру посетил предприниматель Юрий Матвейко.
Слабо верящие в победу болельщики, которые пришли на площадь перед ТРЦ "Арена" в Барнауле, чтобы болеть за свою команду. И победа для них стала праздником.
Кто тут главные болельщики?! ⚽️🏆 А вообще ребят - я так рада! Ещё когда матч начался я слабо верила в хороший исход... НО!! Что было потом!! Это просто передоз волнения!!! Что всё время творилось на Арене!!! Уууууухххх!!!! Эмоции зашкаливали!!!! Орали, трубили, прыгали на машинах, стучали, кричали!!! А потом ехали домой и все (реально все) машины бибикали😄 это так прикольно!! Кто-то размахивал флагом, кто-то ехал с открытым капотом с сидящими людьми, а другие выбегали и прям на светофорах обнимались!!! Аааа!!!! #чм2018 #футбол #барнаул #барнаулинста #барнаул22 #россиявперёд