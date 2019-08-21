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Спорт

Появилось видео, как фигуристка Алина Загитова нокаутирует боксерскую грушу и тягает гири

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала, как занимается в тренажерном зале.

Алина Загитова.
Алина Загитова.
instagram.com/azagitova

Спортсменка также рассказала о количестве подходов на каждом из тренажеров, на которых тренируется, пишет sport-express.ru.

  • Упражнение на пресс — 3 подхода по 20 раз;
  • упражнения с гирей — 3−4 подхода по 15−20 раз;
  • упражнение на плечевой пояс и руки — 3 подхода по 10−15 раз;
  • бокс с грушей.

Ранее в сети появилось видео новой короткой программы олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Спортсменка представила ее на ледовом шоу в Японии. Фигуристка выступила под композицию Me Voy израильской певицы Ясмин Леви.

В России Загитова представит свое выступление только в сентябре — на контрольных прокатах сборной России. Кроме олимпийской чемпионки свои номера покажут также чемпионки мира Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, действующая чемпионка Европы Софья Самодурова, а также призеры чемпионата мира — 2019.

Увидеть выступление звезд российской сборной по фигурному катанию уже 7 и 8 сентября на Малой спортивной арене в Лужниках.

Мнения болельщиков

Мнения российских болельщиков по поводу короткой программы Загитовой разделились.

Большая часть поклонников фигуристки осталась в восторге от выступления любимицы. Однако некоторым любителям фигурного катания прокат не понравился. Также некоторые фанаты не увидели и не поняли смысла и истории в выступлении спортсменки.

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