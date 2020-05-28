Правда ли, что бронзового призера ЧМ могут оштрафовать за нарушение самоизоляции в Барнауле

28 мая Центральный районный суд Барнаула будет рассматривать административное дело по популярной сейчас статье о нарушении режима самоизоляции. Привлекаемое лицо — Муштаков Виктор Алексеевич. В Алтайском крае есть известный спортсмен, член сборной России по конькобежному спорту с таким именем.

Из материалов суда пока известно немногое: дата поступления — 30 апреля. Тогда еще в Алтайском крае масочный режим введен не был, поэтому вряд ли претензия правоохранительных органов была по этому поводу.

Скорее всего, нарушитель находился на закрытой для прогулок территории. В Барнауле это, например, Речной вокзал или Нагорный парк. Там сотрудники полиции регулярно отлавливают нерадивых граждан и составляют на них протоколы.

Полиция. ГУ МВД по Алтайскому краю.

Altapress.ru связался со спортсменом, чтобы выяснить, в отношении него ли возбуждено административное дело. Виктор Муштаков ответил отрицательно и сказал, что нарушитель — его полный тезка. Поверим на слово.

Что известно о спортсмене? Виктор Муштаков — один из самых перспективных молодых спортсменов от Алтайского края. Выпускник Алтайского УОР и СШОР «Клевченя». Конькобежец из Барнаула Виктор Муштаков www. barnaul-news.net Становился победителем первенства мира и бронзовым призёром Кубка мира среди юниоров (2016), неоднократный призер первенств России и международных соревнований в младших возрастах. На взрослом уровне — серебряный призер чемпионата России 2018 года в спринтерском многоборье, серебряный призер чемпионата России 2019 года на дистанциях 500 и 1000 м. В 2019 году стал бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 500 метров и в командном спринте

Какие накладывают штрафы

Как уже сообщал altapress.ru, районные суды Барнаула ежедневно выносят постановления по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Она, напомним, предусматривает ответственность за «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации…»

Штраф для граждан по статье: от 1 тыс. до 30 тыс. рублей. Либо предупреждение.