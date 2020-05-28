Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 мая 14°C
Коронавирус

Правда ли, что бронзового призера ЧМ могут оштрафовать за нарушение самоизоляции в Барнауле

28 мая Центральный районный суд Барнаула будет рассматривать административное дело по популярной сейчас статье о нарушении режима самоизоляции. Привлекаемое лицо — Муштаков Виктор Алексеевич. В Алтайском крае есть известный спортсмен, член сборной России по конькобежному спорту с таким именем.

Виктор Муштаков.
Виктор Муштаков.
www.instagram.com/_vmmusha_

Из материалов суда пока известно немногое: дата поступления — 30 апреля. Тогда еще в Алтайском крае масочный режим введен не был, поэтому вряд ли претензия правоохранительных органов была по этому поводу.

Скорее всего, нарушитель находился на закрытой для прогулок территории. В Барнауле это, например, Речной вокзал или Нагорный парк. Там сотрудники полиции регулярно отлавливают нерадивых граждан и составляют на них протоколы.

Полиция.
Полиция.
ГУ МВД по Алтайскому краю.

Altapress.ru связался со спортсменом, чтобы выяснить, в отношении него ли возбуждено административное дело. Виктор Муштаков ответил отрицательно и сказал, что нарушитель — его полный тезка. Поверим на слово.

Что известно о спортсмене?

Виктор Муштаков — один из самых перспективных молодых спортсменов от Алтайского края. Выпускник Алтайского УОР и СШОР «Клевченя».

Конькобежец из Барнаула Виктор Муштаков
Конькобежец из Барнаула Виктор Муштаков
www. barnaul-news.net

Становился победителем первенства мира и бронзовым призёром Кубка мира среди юниоров (2016), неоднократный призер первенств России и международных соревнований в младших возрастах.

На взрослом уровне — серебряный призер чемпионата России 2018 года в спринтерском многоборье, серебряный призер чемпионата России 2019 года на дистанциях 500 и 1000 м. В 2019 году стал бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 500 метров и в командном спринте

Какие накладывают штрафы

Как уже сообщал altapress.ru, районные суды Барнаула ежедневно выносят постановления по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Она, напомним, предусматривает ответственность за «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации…»

Штраф для граждан по статье: от 1 тыс. до 30 тыс. рублей. Либо предупреждение.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость