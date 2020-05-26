«Иду за пивом, никого не трогаю»: как барнаульцы объясняют полиции и суду нарушения самоизоляции

Алтайский Роспотребнадзор заявил об ужесточении ответственности за несоблюдение масочного режима — жители Барнаула по-прежнему массово игнорируют уже давно известные ограничения и требования. Altapress.ru изучил полсотни майских постановлений судов в отношении нарушителей. Из этих документов стало ясно, на какие нюансы жизни и быта гражданина обращает внимание судья, решая — «впаять» штраф или ограничиться предупреждением.

15 мужчин и одна женщина

Районные суды Барнаула ежедневно выносят постановления по статье 20.6.1 КоАП РФ. Она, напомним, предусматривает ответственность за «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации…»

Штраф для граждан по статье: от 1 тыс. до 30 тыс. рублей. Либо предупреждение. На данный момент в практике гражданских судов краевой столицы наиболее распространенное наказание — минимальный штраф.

Протоколы составляются сотрудниками полиции, а сами судебные решения потом изготавливаются в абсолютном большинстве случаев, как по рабочему шаблону.

Условный шаблон позволяет судебной системе, в том числе, не «захлебнуться» от вала дел по правонарушению, статья за которое в Административный кодекс была включена лишь этой весной.

Работа полиции во время пандемии. ГУ МВД по Алтайскому краю.

На основании 50 судебных постановлений, с которыми ознакомился Altapress.ru, отметим несколько любопытных фактов. Так, на примерно полтора десятка мужчин-нарушителей приходится лишь один протокол с героиней. Хотя нарушают самоизоляцию и те, и другие, казалось бы, с равной степенью рвения к свободе передвижений.

Покурить кальян на Речном

При выполнении «антикоронавирусного» рейда сотрудники полиции останавливают гражданина на улице и задают стандартный блок вопросов.

Ответы фиксируется в протоколе, позднее судья ориентируется именно них при вынесении решения о штрафе или предупреждении. И на объяснение гражданки М. — «Приехала покурить кальян с друзьями на Речном вокзале» — человек в черной мантии точно обратит внимание (из постановления Центрального районного суда — Прим. Altapress.ru).

Здание Железнодорожного и Центрального районного суда. Анна Зайкова

Из другого постановления о привлечении к ответственности: «В. покинула место своего проживания по адресу: г. Барнаул, ул. Энтузиастов, с целью осуществления прогулки в нагорную часть города, а не в целях, перечисленных в Указе губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44».

Вариант «Пришел на свидание» также не сработал. В протоколе полицейские убавили романтику — «Пребывал на улице с целью ожидания девушки». Судья затем справедливо указал, что такое мероприятие не относится к исключительным случаям из губернаторского Указа (возможность выхода из дома для посещения магазина, выгула домашнего животного и др). Гражданину выписали штраф 1 тыс. рублей.

Пакет с бельем как аргумент

Есть несколько примеров удачной отмазки. По одному из административных дел, где все ограничилось предупреждением, привлекали барнаульца, который дышал воздухом в парке. Сам нарушитель акцентировал внимание на том, что он прогуливался в малолюдном месте и был вообще один, «граждане рядом с ним отсутствовали» (фото из парка полицейские приложили к протоколу).

Барнаул. Весна. Пандемия коронавируса. Анна Зайкова.

Еще один случай связан с походом гражданина в прачечную, которая базируется в здании ТЦ «Юность» на Потоке. Остановившим его полицейским мужчина в качестве аргумента показал пакет с бельем. И пояснил, что привык пользоваться именно этой точкой оказания бытовых услуг населению. На улице аргумент не сработал — полицейские составили протокол по ст. 20.6.1 КоАП.

Но в суде документ не оставили без рассмотрения. Во-первых, деятельность прачечных, куда и шел человек, на момент фиксации полицией нарушения не была под запретом, указано в постановлении суда. Во-вторых, правоохранители не представили в деле доказательств того, что по пути барнаульца из дома в ТЦ «Юность» была и другая, более близкая ему по расстоянию прачечная.

Аналогичный сценарий с пивом, при покупке которого фиксировали другого потенциального нарушителя. Суд четко разобрался: поход в ближайший к дому в магазин — не под запретом; реализация пива — тоже; а полицейские опять же не собрали доказательств того, что эта торговая точка была не ближайшей.

Пиво. Олег Богданов

Явился и покаялся

Кроме того, в суде шансы на вердикт «предупреждение» будут выше, если гражданин:

Ранее не привлекался к ответственности за такое же или другое административное правонарушение ( в практике барнаульских судов уже есть «клиенты», которых штрафовали по ст. 20.6.1 два-три раза). Явился в судебное заседание на рассмотрение дела и признал свою вину. Сообщил суду о своем ( своей семьи) сложном материальном положении , из-за которого выплата штрафа будет затруднительна.

Справка. Какие нарушения есть в самих протоколах: нечитаемый почерк , которым сотрудник полиции заполнил документ;

которым сотрудник полиции заполнил документ; на рукописных исправлениях в протоколе нет подписи привлекаемого к ответственности лица о том , что он с ними ознакомлен;

что он с ними ознакомлен; нет подписи лица , которое привлекается к ответственности;

которое привлекается к ответственности; не указано , где живет гражданин , хотя в протоколе формулировка — «находился в большой удаленности от места проживания»;

где живет гражданин хотя в протоколе формулировка — «находился в большой удаленности от места проживания»; протокол направляется не по подсудности ( допустим , правонарушение выявлено в Центральном районе , а материалы дела поступают в другой районный суд).

Такие протоколы суд возвращает в отдел полиции.